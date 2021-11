LIVE Updates: पीएम मोदी आज जेवर एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास, डेढ़ लाख लोगों के बैठने का इतंजाम, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

त्रिपुरा नगरपालिका चुनाव में वोटिंग जारी है. अगरतला के वार्ड संख्या 20 के एक मतदान केंद्र पर मतदान जारी है. नगर निकाय चुनावों के लिए पूरे राज्य में 770 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं: राज्य चुनाव आयोग.

Tripura Municipal Elections | Voting underway at a polling station in Agartala's ward number 20



770 polling stations have been established across the State for the civic polls: State Election Commission pic.twitter.com/VxsMlqFyx1