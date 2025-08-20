विज्ञापन

आईपी यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की काउंसलिंग 25 अगस्त को

इस प्रोग्राम में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के सफल अभ्यर्थी जिन्होंने इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे इन प्रोग्राम की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं.

यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से संबद्ध नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल,दिल्ली में उपलब्ध है.

IP University admission 2025 : आईपी यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (फ़ील्ड एपिडेमियोलॉजी), प्रोग्राम कोड 412 प्रोग्राम की काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में द्वारका कैंपस में 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी. इस प्रोग्राम के सभी आवेदक को काउंसलिंग के दिन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के नाम निर्गत 96,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाने हैं.

इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के सफल अभ्यर्थी जिन्होंने इस प्रोग्राम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे इन प्रोग्राम की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं.

यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से संबद्ध नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, दिल्ली में उपलब्ध है. कुल सीटें 20 हैं.

इस कोर्स से जुड़ी डिटेल्ड जानकारी यूनिवर्सिटी की दोनों वेबसाइट www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर उपलब्ध है. 

Delhi News, Delhi Latest News, IP University, Counseling
