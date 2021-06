बिहार में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील का ऐलान, दुकानों-कार्यालयों के लिए समयसीमा तय

'अभी भी आंकड़े संदेहास्पद', बिहार में कोविड मृतकों की संख्या पर हाईकोर्ट असंतुष्ट

बिहार में कोरोना से सोमवार को 13 मरीजों की मौत हुई थी. जबकि संक्रमण के 324 नए मामले सामने आए थे. बिहार में कोरोना के कुल मृतकों की संख्या 9505 हो गई है. जबकि अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 717539 हो गई है.बिहार में सोमवार को पिछले 24 घंटे में संक्रमण के सबसे अधिक 52 मामले मुजफ्फरपुर जिले में सामने आए थे. बिहार में अब तक 703262 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं.

इनमें पिछले 24 घंटे के भीतर ठीक हुए 851 मरीज भी शामिल हैं. बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 106225 नमूनों की जांच की गई. पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक बिहार में कुल 31429415 नमूनों की जांच की जा चुकी है. बिहार में वर्तमान में 4771 मरीज उपचाराधीन हैं और ठीक होने की दर 98.01 प्रतिशत है.

बिहार में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा पिछले हफ्ते अचानक ही 5,458 से बढ़कर सीधे 9,429 हो गया था. इससे कुल मृतकों की तादाद सीधे 73 फ़ीसदी बढ़ गई थी. बिहार सरकार पर इससे आरोप लगा था कि मौत के आंकड़े को छिपाया गया था. हालांकि भी लोगों का कहना है कि अस्पताल और श्मशान के आंकड़ों का मिलान कराया जाए तो ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा निकलेगा. पटना हाईकोर्ट ने भी नए संशोधन के बाद भी आशंका जताई है कि अभी भी ये डेटा संदिग्ध लग रहा है.

कोरोना से हुई मौत के नए आंकड़ों से भी असंतुष्ट पटना HC, राज्य सरकार ने कोर्ट में मानी गलती

