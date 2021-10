BJP जल्द ही सावरकर को 'राष्ट्रपिता' घोषित करेगी: असदुद्दीन ओवैसी

एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, "वे (भाजपा) विकृत इतिहास पेश कर रहे हैं. अगर यह जारी रहा, तो वे महात्मा गांधी की जगह सावरकर को दे देंगे, जिन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया था."

इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री ने कहा था कि महात्मा गांधी के अनुरोध पर ही सावरकर ने अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थीं. वह 'Veer Savarkar: The Man Who Could Have Prevented Partition' (वह आदमी जो विभाजन को रोक सकता था) पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे.

राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में कहा, "सावरकर के बारे में झूठ फैलाया गया था. बार-बार, यह कहा गया कि उन्होंने जेल से रिहा होने की मांग करते हुए ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिका दायर की थी. महात्मा गांधी ने उनसे दया याचिका दायर करने के लिए कहा था."

