Hockey Asia Cup 2025: भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह के हाथों में होगी टीम की कमान

Hockey Asia Cup 2025: बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप के लिये 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान बुधवार को किया गया जिसमें फॉरवर्ड शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह ने अपनी जगह बरकरार रखी है. टूर्नामेंट 29 अगस्त से सात सितंबर तक खेला जायेगा जिसके विजेता को अगले साल एफआईएच पुरूष विश्व कप में सीधे प्रवेश मिलेगा जो 14 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में होना है. टूर्नामेंट में भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है.

ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान हैं. राजिंदर सिंह, लाकड़ा और दिलप्रीत आस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा थे. राजिंदर को शमशेर सिंह की जगह चुना गया जबकि लाकड़ा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहने वाले ललित उपाध्याय की जगह ली है. दिलप्रीत को गुरजंत सिंह पर तरजीह मिली है.

स्ट्राइकर ललित उपाध्याय ने जून में एफआईएच प्रो लीग के यूरोप चरण के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया था. भारत को एशिया कप में जापान, चीन और कजाखस्तान के साथ पूल ए मिला है. भारतीय टीम 29 अगस्त को चीन के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. इसके बाद 31 अगस्त को जापान और एक सितंबर को कजाखस्तान से खेलना है.

गोलकीपिंग का दारोमदार कृशन बी पाठक और सूरज करकेरा पर होगा. डिफेंस में हरमनप्रीत और अमित रोहिदास के साथ जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह हैं. मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह होंगे. फॉरवर्ड पंक्ति में मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, लाकड़ा और दिलप्रीत जिम्मा संभालेंगे. नीलम संजीप सेस और सेल्वम कार्ति को रिजर्व में रखा गया है.

टीम चयन के बारे में मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा,"हमने अनुभवी टीम चुनी है. विश्व कप क्वालीफिकेशन को देखते हुए एशिया कप हमारे लिये महत्वपूर्ण है लिहाजा हमें दबाव में अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी चाहिये."

भारतीय टीम :

गोलकीपर : सूरज करकेरा, कृशन बी पाठक

डिफेंडर : हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास , जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह

मिडफील्ड : मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह

फॉरवर्ड : मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह

रिजर्व खिलाड़ी : नीलम संजीप सेस और सेल्वम कार्ति.

