World Osteoporosis Day: हड्डियों को मजबूत करने के बेस्ट तरीकों के साथ जानें हड्डियों की इस समस्या के बारे में सबकुछ

How To Care Bones And Joints: सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए हर किसी को करने चाहिए ये 7 काम!

हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट नामक खनिज के साथ कोलेजन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं और हड्डियों को सख्त और मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं. कैल्शियम और खनिज हड्डियों के आवश्यक घटक हैं जो उम्र के साथ कम होने लगते हैं. सांख्यिकीय रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हड्डियों से संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक होता है. इसलिए, महिलाओं के रूप में आपको कल की समस्याओं से बचने के लिए उम्र की परवाह किए बिना हड्डियों की बेहतर देखभाल करने की जरूरत है.

ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जानिए इस स्थिति के बारे में सब कुछ...

ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी से संबंधित विकार है जो हड्डियों की संरचना को नुकसान पहुंचाता है. यह स्थिति कम अस्थि खनिज घनत्व (बीएमडी) का कारण है जो हड्डियों को नाजुक बनाती है और फ्रैक्चर की संभावना को बढ़ाती है. यह एक मूक रोग है जो शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने पर जटिलताएं पैदा कर सकता है.

हड्डियों के रोग किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकते हैं. महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद की स्थिति सामान्य होती है जिसे पोस्टमेनोपॉज़ल ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में जाना जाता है.

ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण | Symptoms Of Osteoporosis

कुछ लक्षण जो ऑस्टियोपोरोसिस के विकास की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं उनमें शामिल हैं:

मामूली चोट के साथ हड्डियों में फ्रैक्चर, हड्डियां नाजुक हो जाती हैं.

चलने, सीढ़ियां चढ़ने, झुकने और यहां तक कि खांसते समय भी बेचैनी.

दर्द विशेष रूप से, निचले शरीर के क्षेत्रों में जो रीढ़ की हड्डी और सांस लेने की समस्याओं को प्रभावित करते हैं.

व्यक्ति को कोमल दर्द, विकृति, गठिया और दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने में कठिनाई भी महसूस हो सकती है.

अन्य लक्षणों में जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी और शरीर के संतुलन में गड़बड़ी भी शामिल हो सकते हैं.

ऑस्टियोपोरोसिस के कारण | Causes Of Osteoporosis

कई कारणों से क्षतिग्रस्त हड्डियों या फ्रैक्चर हो सकते हैं. ये स्थिति कैल्शियम, विटामिन डी, एस्ट्रोजन, या खराब डाइट की कमी का कारण हो सकती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है. यह जानना महत्वपूर्ण है कि ऑस्टियोपोरोसिस का सामान्य कारण द्वितीयक कारकों के कारण होता है. कुछ सामान्य कारण हैं-

शारीरिक गतिविधियों की कमी

शरीर का आकार

अस्वस्थ जीवन शैली

शराब का अत्यधिक सेवन

धूम्रपान

डायबिटीज

विटामिन की कमी

अंतःस्रावी रोग

लीवर की बीमारी

एचआईवी संक्रमण

ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए हड्डियों को मजबूत करने के टिप्स

दो अलग-अलग तरीके हैं जिनसे महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज कर सकती हैं:

1. बिना दवा के इलाज: महिलाओं में हड्डियों के नुकसान का कोई माध्यमिक कारण नहीं होता है और केवल बीएमडी कम होती है.

2. दवा के साथ इलाज: जिन महिलाओं के परिवार में हड्डियों के नुकसान का इतिहास है या अन्य माध्यमिक कारणों के साथ-साथ कम बीएमडी.

किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मेडिकल टेस्ट और अन्य जरूरी जांचों के जरिए व्यवस्थित तरीके से इसका कारण तलाशना जरूरी है.

हड्डियों को मजबूत करने के कुछ आसान तरीके यहां दिए गए हैं | Here Are Some Easy Ways To Strengthen Bones

1. कैल्शियम: कैल्शियम से भरपूर डाइट जैसे दूध, डेयरी उत्पाद, दही और अन्य कैल्शियम युक्त भोजन.

2. विटामिन और पोषक तत्व: विटामिन डी, के, मैग्नीशियम से संबंधित कमी फ्रैक्चर के जोखिम को कम करती है और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करती है.

3. लाइफस्टाइल: डेली रूटीन में हेल्दी आदतें, डाइट और व्यायाम बीएमडी को बढ़ाने, शरीर के संतुलन में सुधार और मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करने में मदद करते हैं.

4. अत्यधिक शराब के सेवन से बचें और धूम्रपान छोड़ दें.

5. गेहूं, जौ, राई और अन्य ग्लूटेन युक्त आहार शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

(डॉ प्रिंस गुप्ता कोलंबिया एशिया अस्पताल, पालम विहार, गुड़गांव में एक सलाहकार- हड्डी रोग और संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जरी हैं)

डॉ प्रिंस गुप्ता कोलंबिया एशिया अस्पताल, पालम विहार, गुड़गांव में एक सलाहकार- हड्डी रोग और संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जरी हैं