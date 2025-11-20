क्या कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं?

Hath kyun thanda ho jata hai : क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके हाथ हमेशा बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं, भले ही मौसम ज्यादा ठंडा न हो? अगर हां, तो आपको यह जानना जरूरी है कि यह सिर्फ ठंड लगने की बात नहीं है, बल्कि यह किसी अंदरूनी सेहत की गड़बड़ी का संकेत (kis bimari ke karan hath ho jate hain thande) हो सकता है. तो चलिए जानते हैं हाथ के बार-बार ठंडे होने के पीछे कौन सी बीमारी हो सकती है वजह .

हाथ क्यों रहता है ठंडा | Causes of Cold Hands

हाथों का लगातार ठंडा रहना, असल में, आपके शरीर में 'खून के दौरे' (Blood Circulation) के ठीक से काम न करने का संकेत होता है.

जब खून आपकी उंगलियों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, तो वे ठंडी हो जाती हैं.

इसके अलावा आइए जानते हैं वो 3 बड़ी बीमारियां जो आपके हाथों को बर्फीला बना सकती हैं

रेनॉड की बीमारी (Raynaud's Phenomenon)

हाथों के ठंडा होने का यह सबसे आम कारण है. रेनॉड एक ऐसी स्थिति है जिसमें तनाव (Stress) या ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर आपकी उंगलियों और पैर की उंगलियों की छोटी खून की नसें सिकुड़ जाती हैं.

नसों के सिकुड़ने से उन हिस्सों में खून का बहाव एकदम कम हो जाता है, जिससे उंगलियां सफेद या नीली पड़ जाती हैं और बेहद ठंडी महसूस होती हैं.

2. एनीमिया (Anemia)

एनीमिया का मतलब है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) या हीमोग्लोबिन की कमी होना. हीमोग्लोबिन ही वह चीज है जो शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन लेकर जाता है.

जब शरीर में खून या आयरन की कमी होती है, तो शरीर 'जरूरी' अंगों (जैसे दिल और दिमाग) में खून का बहाव बनाए रखने की कोशिश करता है. इस वजह से हाथों और पैरों जैसे 'कम जरूरी' हिस्सों में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे वे ठंडे रहते हैं और आपको कमजोरी भी महसूस होती है.

3. हाइपोथायरायडिज्म (hypothyroidism)

थायरॉइड ग्रंथि (Thyroid Gland) आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म (Metabolism) और तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है.

जब यह ग्रंथि धीमी गति से काम करती है (हाइपोथायरायडिज्म), तो यह शरीर की गर्मी पैदा करने की क्षमता को कम कर देती है. इससे शरीर का तापमान कम होने लगता है और आपको ठंड ज़्यादा लगती है, खासकर हाथों और पैरों में.

किस विटामिन की कमी से हाथ होते हैं ठंडे - Which vitamin deficiency causes cold hands?

मैग्नीशियम की कमी

ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी

आयरन की कमी

विटामिन B12 की कमी

विटामिन D की कमी

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)