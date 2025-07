80 में भी पाएं लौहे से मजबूत दांत, दांतों से तोड़कर खाएंगे अखरोट! जान लें दांतों को स्ट्रोंग बनाने वाले 10 सबसे अच्छे और सबसे खराब Foods

Which foods make teeth stronger | Which Foods Are Best For Your Teeth: दांत हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. ये हमें चबाने, बोलने और एक चमकदार मुस्कान बिखेरने में मदद करते हैं. वहीं बड़े बुजुर्ग से लेकर डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि हमें अपने दांतों का ध्यान (Tooth Care) रखना चाहिए. ऐसे में आज हम आपको उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके दांतों के लिए उपयुक्त नहीं हैं. ये खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे आपके दांतों को कमजोर (Kamjor Dant) कर सकते हैं. इसी के साथ जानेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ दांतों के लिए सबसे अच्छे (Majboot Dant Kaise banaye) बताए गए हैं. बता दें, इन सभी खाद्य पदार्थों का खुलासा रोचेस्टर मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय की एक रिसर्च में किया गया है. आइए जानते हैं.

आपके दांतों के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं? | What foods are good for your teeth?

चीज़ ( Cheese)

दांतों के लिए चीज़ को अच्छा माना गया है. बता दें, चीज़ कैल्शियम से भरपूर होता है और खाने के बाद आपके मुंह में एसिड को बेअसर करने में मदद करता है. यह लार के उत्पादन को भी बढ़ाता है, जो आपके मुंह का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है. इसी के साथ इसे खाने से दांतों में कैविटी नहीं होती है. बल्कि, यह उन्हें रोकने में मदद करता है.

2. क्रंची (कुरकुरे) फ्रूट्स एंड वेजिटेबल

दांतों के लिए क्रंची (कुरकुरे) फ्रूट्स एंड वेजिटेबल काफी अच्छे माने गए हैं. यह आपके दांतों से प्लाक (plaque) हटाने में मदद करते हैं और इनमें मौजूद पानी की उच्च मात्रा लार के प्रवाह को बढ़ाती है. कुछ कुरकुरे फल और सब्जियां जिन्हें आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, उनमें सेब, गाजर और अजवाइन शामिल हैं.

3. पत्तेदार सब्जियां (Leafy Greens)

पालक, केल (Kale) और अन्य हरी सब्जियां कैल्शियम, फोलिक एसिड और जरूरी विटामिन से भरपूर होती हैं, जो आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाती हैं. आप इन्हें स्मूदी और जूस में शामिल कर सकते हैं.

4. नट्स (Nuts)

बादाम, अखरोट और काजू जैसे नट्स यानी मेवे दांत के लिए अच्छे होते हैं. इन्हें चबाने से लार का प्रवाह बढ़ता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है. अगर आप नट्स खा रहे हैं तो उन्हें बिना नमक और बिना चीनी के ही खाएं.

5. ग्रीन एंड ब्लैक टी (Green & Black Tea)

चाय में पॉलीफेनॉल्स (Polyphenols) होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं और आपके मुंह में एसिड के स्तर को कम करते हैं. ये प्लाक के जमाव को भी कम करने में मदद करते हैं. सलाह दी जाती है कि जब आप ग्रीन एंड ब्लैक टी का सेवन करें तो पीने के बाद कुल्ला जरूर कर लें.



आपके दांतों के लिए कौन से खाद्य पदार्थ खराब हैं? | What foods are bad for your teeth?



1. चिपचिपी कैंडीज (Sticky Candies)

टॉफी और गमीज जैसी चिपचिपी कैंडीज खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आपको बता दें, यह दांतों के लिए काफी खराब खाने की चीज है, क्योंकि इन्हें खाने के बाद यह आपके दांतों में घंटों तक चिपकी रहती है, जिससे कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है. अगर आप इन्हें खा लेते हैं तो सलाह दी जाती है, कि खाने के बाद तुरंत कुल्ला कर लें या ब्रश कर लें.

2. मीठे सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स (Sugary Sodas And Energy Drinks)

मीठे सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स भी आपके दांतों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इनमें न सिर्फ चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, बल्कि ये एसिडिटी भी बढ़ा सकते हैं. ये दोनों आपके दांतों के इनेमल को कमजोर कर सकते हैं और कैविटी का कारण बन सकते हैं, इसलिए, जितना हो सके इनसे बचकर रहें.

3. व्हाइट ब्रेड (White Bread)

हम में से ज्यादातर लोग व्हाइट ब्रेड का सेवन करते हैं, लेकिन आपको शायद हैरानी होगी, पर व्हाइट ब्रेड आपके मुंह में चीनी में बदल जाती है और आपके दांतों के बीच चिपक जाती है. इससे बैक्टीरिया पनपते हैं और दांतों में सड़न हो सकती है. इसलिए सलाह दी जाती है कि व्हाइट ब्रेड के बजाय साबुत अनाज वाली ब्रेड खाएं, क्योंकि इससे आपके दांतों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा.

4. खट्टे फल (Citrus Fruits)

हालांकि फल सेहत के लिए हमेशा से अच्छे माने गए हैं, ऐसे में इन्हें खराब खाद्य पदार्थ की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खट्टे फल बार- बार या रोजाना खाने से दांतों को नुकसान हो सकता है. दरअसल खट्टे फल एसिडिक होते हैं और इन्हें खाने से दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता हैं. इसलिए इन्हें अकेले खाने के बजाय भोजन के साथ खाएं और बाद में कुल्ला जरूर कर लें. इनमें संतरे, नींबू, कीनू जैसे फल शामिल हैं.

5. बर्फ (ICE)

बर्फ भले ही शुगर-फ्री हो, लेकिन इसे चबाने से समय के साथ आपके दांत टूट या टूट सकते हैं. इसलिए, इसे हमेशा ड्रिंक के साथ घूंट-घूंट कर पिएं, चबाएं नहीं. ऐसे में बता दें, आपको हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जानना कि आपके दांतों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, आपको बेहतर चुनाव करने में मदद करता है.

