Technical Guruji Weight Loss: टेक्निकल गुरु गौरव चौधरी ने 4 महीने में घटाया 30 किलो वजन, उनका वेट लॉस फॉर्मूला जान उड़ जाएंगे होश

हम आपको इस आर्टिकल में गौरव चौधरी की वेट लॉस जर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप भी अपने वजन को घटा सकते हैं.

गौरव ने हार नहीं मानी. अक्टूबर 2024 से उन्होंने कसम खाई कि अब वह ट्रैवलिंग का बहाना नहीं बनाएंगे.

Technical Guruji Weight Loss : अगर आपको नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पसंद है तो आ फिर आप टेक्निकल गुरु यानी गौरव चौधरी को जरूर जानते होंगे. अपनी टेक वीडियो से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले गौरव आजकल अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे उन्होंने महज 4 महीने में अपना 30 किलो वजन कम कर लिया है. जिसके बाद से उनके फैंस में ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई है, आखिर गौरव चौधरी ने कौन से फार्मूले से 30 किलो वजन कम किया है? ऐसे में हम आपको इस आर्टिकल में उनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप भी अपने वजन को घटा सकते हैं.

105 किलो तक पहुंच गया था वजन

अजमेर के रहने वाले और दुबई में बस चुके गौरव ने बताया कि 2015 तक उनकी लाइफ काफी बैलेंस थी. घर का खाना और एक्टिव रूटीन की वजह से वह फिट थे. लेकिन जैसे-जैसे काम बढ़ा, लाइफस्टाइल बदल गई. लगातार ट्रैवलिंग, नींद की कमी और बाहर के खाने ने असर दिखाया. साल 2020 तक उनका वजन 105 किलो के पार पहुंच गया था.

लॉकडाउन में चला पैदल चलने का जादू

गौरव के मुताबिक, "कोविड के दौरान मुझे खुद पर काम करने का वक्त मिला. मैंने 4 महीने में करीब 30 किलो वजन घटाया. उस दौरान मैं रोजाना 20-20 किलोमीटर पैदल चलता था. दिन के करीब 3 घंटे सिर्फ वॉक को देता था." हालांकि, कोविड के बाद जब ट्रैवलिंग फिर शुरू हुई, तो 2024 तक उनका वजन दोबारा 103 किलो तक पहुंच गया.

2025 में हासिल की 'बेस्ट शेप'

गौरव ने हार नहीं मानी. अक्टूबर 2024 से उन्होंने कसम खाई कि अब वह ट्रैवलिंग का बहाना नहीं बनाएंगे. उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया. नतीजा यह रहा कि दिसंबर 2025 तक उनका वजन 75 किलो पर आ गया. गौरव कहते हैं कि आज वह अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट शेप में हैं और उनके सभी हेल्थ रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं.

फिटनेस के 5 बड़े सबक

धैर्य रखें

वजन रातों-रात नहीं बढ़ता, इसलिए इसे घटाने के लिए भी सब्र जरूरी है.

पैदल चलना है कारगर

जिम नहीं जा सकते तो वॉकिंग और रनिंग से शुरुआत करें.

बहाने छोड़ें

काम या सफर का बहाना आपकी मेहनत खराब कर सकता है.

मेंटेनेंस है असली चुनौती

वजन घटाना एक बात है, लेकिन उसे हमेशा कम रखना असली टास्क है.

डिसिप्लिन ही सीक्रेट है

गौरव के मुताबिक, किसी शॉर्टकट या AI के भरोसे न रहें, रोज के छोटे गोल्स ही बड़ा बदलाव लाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

