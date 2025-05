गर्मियों में भी बर्फ जैसा ठंडा रहेगा टंकी का पानी, कर लें ये देसी जुगाड़, हर कोई पूछेगा राज

How Do you Keep Your Water Tank Cool in Summer: गर्मियों ने दस्तक दे दी है और इस बात का पता हमें सिर्फ बाहर तेज धूप ही नहीं देती है बल्कि हमारे घर की टंकी का पानी भी चीख-चीख कर इस बात की गवाही देता है कि गर्मियों ने दस्तक दे दी है. इस गर्मी से खुद को बचाने के लिए कुछ लोग एसी चलाकर खुद को बचा लेते हैं. लेकिन जब बात आती है नहाने की तो ये पानी आपको एक अलग ही झटता देता है. जी हां, गर्मियों में नल से खौलता हुआ पानी आने लगता है. जिससे नहाना तो दूर हाथ धोना भी मुश्किल हो जाता है. खासतौर से दोपहर के समय में ये ज्यादा होता है.

कई बार पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि इससे हाथ और मुंह जलने का भी खतरा हो सकता है. इसके साथ ही गर्मियों में गर्म पानी आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है. अगर आप भी गर्मियों में टंकी का पानी गरम होने से परेशान हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ट्रिक जो टंकी के पानी को गरम बनाए रखने में मदद करेगी. आइए जानते हैं गर्मियों में छत पर रखी टंकी के पानी को कैसे ठंडा रखें?

टंकी के पानी को ठंडा रखने के उपाय ( How Do you Keep Your Water Tank Cool)

बवासीर की समस्या को 3-7 दिनों में जड़ से खत्म करेगा ये हरा पत्ता, बाबा रामदेव ने बताया रामबाण नुस्खा

थर्माकोल

मोटा धागा

सूती के बोरे

टेप

बता दें कि थर्माकोल टंकी के पानी को गरम होने से बचाने में मदद कर सकता है. इसके लिए आपको थर्माकोल के टुकड़े को पानी की टंकी पर टेप की मदद से अच्छे से चिपका लें. इसके बाद इनको टिकाएं रखने के लिए पूरी टंकी पर टेप की एक अच्छी सी लेयर फिर से लगाएं. बता दें कि टंकी के ढक्कन पर भी थर्माकोल की लेयर लगा दें. इसके बाद आप टंकी के चारों तरफ सूती या जूट के बोरे की एक लेयर बना देना है. इनको धागों को मदद से अच्छे से बांध दें. इस ट्रिक से आपकी टंकी के पानी को ठंडा बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

गर्मियों में गर्म पानी से नहाने के नुकसान ( Harmful effects of bathing with hot water in summer)

गर्म पानी स्किन की नेचुरल नमी को खत्म कर सकता है, जिससे स्किन रूखी और खुजलीदार हो सकती है.

इसके साथ ही यह स्किन की सेंसटिविटी बढ़ा कर जलन पैदा कर सकता है.

गर्म पानी से नहाने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिससे ज्यादा पसीना आता है और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है.

गर्म पानी बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है और स्कैल्प को रूखा बना सकता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं.

गर्म पानी से नहाने से रक्त वाहिकाएँ फैल सकती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है.

हाइपरटेंशन के मरीजों को गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए.

अगर किसी को एक्जिमा या सोरायसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याएँ हैं, तो गर्म पानी से नहाने से ये समस्याएँ और बढ़ सकती हैं.

Watch Video: कैंसर क्यों होता है? कैसे ठीक होगा? कितने समय में पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)