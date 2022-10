Feet Swelling: सुबह उठते ही सूजे हुए लगते हैं पैर, तो सूजन से तुरंत छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 10 असरदार नुस्खे

Feet Swelling Remedies: यहां पैरों की सूजन के उपाय बताए गए हैं.

खास बातें सूजन को कम करने के लिए पानी में आलू उबालें और उस पानी से पैरों को लगाएं.

रोजाना सेंधा नमक डालकर पैरों को गर्म पानी में डालें.

पैरों की सूजन को कम करने के उपाय जानने के लिए पढ़ें.

How To Get Rid Of Feet Swelling: पैरों में सूजन होने के कारण कई हैं. कभी-कभी शरीर में पोषक तत्वों की कमी, एक ही स्थान पर लंबे समय तक खड़े रहने, मोच, अधिक वजन, लंबे समय तक पैरों को लटकाए बैठे रहने, खाने में लापरवाही आदि के कारण पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है. इसके अलावा पैरों की सूजन किडनी, लीवर और हार्ट की गंभीर समस्याओं के संकेत के रूप में भी होती है. अगर किसी सामान्य कारण से सूजन की समस्या हो रही है, तो कुछ घरेलू उपाय काफी मददगार हो सकते हैं. यहां पैरों की सूजन का इलाज (Foot Swelling Treatment) या पैरों की सूजन के उपाय के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कारगर नुस्खों के बारे में बताया गया है.

पैरों की सूजन को कम करने के उपाय | Remedies To Reduce Swollen Feet