Aloe Vera Gel for Face and Skin: एलोवेरा जेल के फायदे.

खास बातें एलोवेरा सभी तरह की स्किन के लिए आइडियल होता है.

रात में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए

एलो जेल आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा और नमी की वजह से स्किन सॉफ्ट रहेगी

Skin care in your 30s and 40s: एलोवेरा (Aloe Vera) के एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते है, जो स्किन को पिंपल और एक्ने से बचाने के साथ दाग धब्बों को भी दूर सकता है. एलोवेरा सभी तरह की स्किन (Tvacha ki dekhbhal) के लिए आइडियल होता है, खासकर ऑयली स्किन के लिए ये बेहद प्रभावी है. ये डेड स्किन सेल्स को हटाकर बेदाग स्किन (Glowing Skin) देने में मदद करता है. एलोवेरा छिद्रों और मुंहासों को ठीक करने और स्किन की लोच बनाए रखने के लिए उसे हाइड्रेट करने में भी प्रभावी है. एलोवेरा जेल (Aloe Vera Gel) को रात भर के लिए अगर आप अपनी स्किन (Skincare) पर रखते हैं तो ये त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं से निजात दिला सकता है. आइए जानते हैं कि रात में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कैसे (How to use Aloe Vera Gel) किया जाना चाहिए.

ऐसे लगाएं एलोवेरा जेल (How to apply Aloe vera gel on face at night)