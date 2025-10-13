चेहरे की मुस्कान अचानक थम जाने के साथ ये हाव-भाव होते हैं बेल्स पाल्सी का संकेत, जानें लक्षण, कारण और इलाज

चेहरे का हाव-भाव इंसान की पहचान और उसकी भावनाओं का आइना होता है. जब अचानक चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियां काम करना बंद कर दें, तो यह न सिर्फ डराने वाला होता है, बल्कि जीवन की क्वालिटी पर भी असर डालता है. इस स्थिति को "बेल्स पाल्सी" कहा जाता है. इसमें चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आंख पूरी तरह बंद नहीं होती और मुस्कान भी एकतरफा हो जाती है. हालांकि यह आमतौर पर अस्थायी होती है और समय के साथ खुद-ब-खुद ठीक हो जाती है, पर शुरुआती समय में यह स्थिति काफी परेशान कर सकती है. बेल्स पाल्सी ज्यादातर अचानक होती है और किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है. इसका कारण पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह चेहरा चलाने वाली नर्वस सिस्टम में सूजन या दबाव के कारण होती है. कई बार यह किसी पुराने वायरल संक्रमण के बाद भी हो सकता है. अच्छी बात ये है कि ज्यादातर मामलों में यह कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में ठीक हो जाती है.

ये भी पढ़ें: दालचीनी असली है या नकली, कैसे करें पहचान जानिए यहां आसान टिप्स

बेल्स पाल्सी के कारण, लक्षण और उपाय (Bells Palsy Symptoms Causes Treatment)

लक्षण क्या होते हैं?

चेहरे के एक हिस्से में अचानक कमजोरी या लकवा

आंख बंद करने में परेशानी

मुस्कान का टेढ़ा हो जाना

कान के पास या जबड़े में हल्का दर्द

स्वाद में बदलाव या स्वाद न आना

ध्वनि के प्रति अधिक संवेदनशीलता

आंखों से पानी आना या सूखापन

लार टपकना

लक्षण अकसर एकदम से शुरू होते हैं और कुछ घंटों या दिनों में तेज़ हो जाते हैं.

बेल्स पाल्सी कारण क्या होता है?

बेल्स पाल्सी का कारण पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन इसके पीछे ये संभावनाएं हो सकती हैं:

- वायरल संक्रमण (जैसे हर्पीस सिंप्लेक्स)

- तनाव या इम्यून सिस्टम में गिरावट

- ठंडी हवा या तेज़ ठंडी हवा का सीधे चेहरा पर लगन

इन कारणों से चेहरा कंट्रोव करने वाली नस में सूजन आ सकती है जिससे यह स्थिति पैदा होती है.

इलाज और देखभाल

- - डॉक्टर कभी-कभी स्टेरॉइड्स या दर्द कम करने वाली दवाएं देते हैं.

- आंखों की सुरक्षा ज़रूरी होती है, खासकर जब वह पूरी तरह बंद न हो.

- फिजियोथेरेपी से मांसपेशियों की ताकत वापस लाने में मदद मिलती है.

अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें या और बढ़ जाएं, तो विशेषज्ञ से दोबारा सलाह लेनी चाहिए.

कब डॉक्टर से मिलें?

अगर चेहरे के एक तरफ कमजोरी, झुकाव, बोलने या निगलने में कठिनाई हो रही हो, तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए. यह स्ट्रोक का लक्षण भी हो सकता है, जो तुरंत इलाज मांगता है.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)