Side Effect Of Cough Syrup : हाल ही में मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक दर्दनाक घटना ने सबका ध्यान खींचा. छह मासूम बच्चों की जान चली गई और कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं. जांच में सामने आया कि उन्हें डायएथिलीन ग्लायकॉल जैसे ज़हरीले एलिमेंट्स वाला कफ सिरप दिया गया था. इस घटना के बाद प्रशासन ने सिरप पर तुरंत रोक लगा दी है. यह मामला सिर्फ एक जिले का नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है. यह समझना जरूरी हो गया है कि बाजार में मिलने वाले कफ सिरप किस तरह जानलेवा साबित हो सकते हैं खासकर जब इन्हें बिना जांच-परख के इस्तेमाल किया जाता है.

कफ सिरप के दुष्प्रभाव (Side Effect Of Cough Syrup | Dextromethorphan Side Effects to Know)

कफ सिरप: क्यों बनता है यह समस्या का कारण?

कफ सिरप को आमतौर पर खांसी और सर्दी जैसी छोटी बीमारियों में राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसका प्रभाव हमेशा सुरक्षित नहीं होता. अधिकतर सिरप में मौजूद डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न नामक रसायन कभी-कभी गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, खासकर बच्चों में.

सामान्य दिक्कतें, जिन पर ध्यान देना जरूरी है

कई बार कफ सिरप का सेवन करने के बाद व्यक्ति को चक्कर आना, सिरदर्द, पेट में हल्का दर्द या हल्की नींद आना जैसी समस्याएं होती हैं. कुछ मामलों में यह दिक्कतें खुद-ब-खुद ठीक हो जाती हैं. लेकिन जब यह लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं या धीरे-धीरे बढ़ते हैं, तो यह खतरे की घंटी बन सकते हैं.

गंभीर दुष्प्रभाव जो जानलेवा हो सकते हैं

बाजार में मिलने वाले कुछ सिरप में ऐसे एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो शरीर में ज़हर की तरह काम करते हैं. जैसे-



-पेशाब करने में कठिनाई

-तेज़ मतली या उल्टी

-चलने में लड़खड़ाहट

-सांस लेने में कठिनाई

-बहुत ज्यादा बेचैनी या चिड़चिड़ापन

-नींद में बहुत ज्यादा झोंका आना



जब यह लक्षण बच्चों में दिखते हैं, तब ये शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं - जैसे कि किडनी. छिंदवाड़ा की घटना इसका सबसे भयावह उदाहरण है.

डायएथिलीन ग्लायकॉल- धीमा ज़हर

जिस सिरप ने बच्चों की जान ली, उसमें डायएथिलीन ग्लायकॉल नाम का एलिमेंट्स पाया गया. यह एक केमिकल सॉल्वेंट है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर इंडस्ट्रियल कामों में होता है. अगर यह गलती से दवाओं में मिल जाए, तो यह शरीर में जाकर किडनी और लीवर को पूरी तरह नष्ट कर सकता है. यह धीरे-धीरे असर करता है, जिससे शुरुआत में कोई बड़ा लक्षण नहीं दिखता, लेकिन एक बार असर शुरू हो जाए तो यह जान बचाना मुश्किल हो जाता है.

बच्चों के शरीर पर ज्यादा असर क्यों करता है?

बच्चों का शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता. उनकी किडनी, लिवर और इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता कि यह ज़हरीले केमिकल से खुद को बचा सके. इसलिए वही दवा जो किसी एडल्ट को नुकसान नहीं पहुंचाती, वही दवा बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है.

बिना डॉक्टर की सलाह के दवा देना खतरनाक

अक्सर पेरैंट्स सोचते हैं कि खांसी या सर्दी के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और वह खुद ही दवा ले आते हैं. कई बार पुरानी बची हुई दवाएं भी बच्चों को दी जाती हैं. यही लापरवाही जान जोखिम में डाल देती है.



कफ सिरप, खासकर वे जिनमें डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न या डायएथिलीन ग्लायकॉल जैसे एलिमेंट्स हों, बच्चों के लिए बिलकुल भी सेफ नहीं माने जाते जब तक डॉक्टर की तरफ से जांच न की जाए.

बाजार में मिलने वाली दवाएं कितनी सुरक्षित हैं?

भारत में हर साल हजारों दवाएं बिना उचित जांच के बाजार में आ जाती हैं. खासतौर से छोटे शहरों और गांवों में इन पर न तो निगरानी रखी जाती है, न ही फार्मासिस्ट इस बात की जानकारी रखते हैं कि कौन सी दवा बच्चों के लिए सही है.

क्या करें पेरैंट्स?

1. बिना डॉक्टर की सलाह के सिरप न दें.

2. दवा खरीदते समय लेबल और निर्माता की जानकारी ज़रूर पढ़ें.

3. अगर सिरप देने के बाद बच्चा असामान्य व्यवहार करे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.

4. पुरानी दवाएं बच्चों को न दें.

5. किसी भी सिरप में मीठा स्वाद और रंग देखकर भरोसा न करें.

