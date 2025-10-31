प्रदूषण से स्किन को बचाने के लिए अपनाएं शहनाज हुसैन के बताए ये टिप्स, नेचुरल ग्लो के साथ दाग-धब्बे और मुंहासे से मिलेगा छुटकारा

हवा में मौजूद प्रदूषक हमारे शहरों को हमारे अच्छे स्वास्थ्य के प्रतिकूल बना रहे हैं. शरीर के अंगों में, सबसे पहले त्वचा इन वायु प्रदूषकों का शिकार होती है, जो न केवल त्वचा की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि त्वचा में जहरीले पदार्थ जाते हैं. रासायनिक प्रदूषकों से त्वचा पर झुर्रियां, रूखापन, सेंसिटीविटी, चकत्ते, मुंहासे, जलन या एलर्जी जैसी समस्याएं हो जाती हैं. शहरों में रहने और काम करने वाले लोगों को सुरक्षात्मक ब्यूटी केयर की ज़रूरत होती है.

त्वचा पर जमी अशुद्धियों और प्रदूषकों से छुटकारा पाने के लिए त्वचा की सफाई बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी त्वचा रूखी है तो क्लींजिंग क्रीम या जेल का इस्तेमाल करें. ऑयली स्किन के लिए क्लींजिंग मिल्क या फेस वाश का इस्तेमाल करें.

कैसे करें क्लींजिंग- (How to do cleansing)

ऑयली स्किन त्वचा के लिए भी क्लींजिंग के बाद फेशियल स्क्रब किया जा सकता है. क्लींजिंग के बाद रूई की मदद से समान मात्रा में विच हेज़ल में गुलाब जल मिलाकर त्वचा को पोंछ लें. इससे त्वचा की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है और त्वचा तरोताज़ा लगती है. रूई को ठंडे गुलाब जल में भिगोएं और इससे त्वचा को टोन करें, तेज-तेज़ थपथपाएं. इससे त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और उसे चमकदार बनाता है. त्वचा को अच्छी तरह से टोन करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर रैशेज या फुंसी हो तो चंदन के पेस्ट में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें.

कैसे बनाएं फेस पैक- (How To Make Face Pack)

1. ग्रीन टी-दही और एलोवेरा जेल-

स्क्रब से एक्सफोलिएशन त्वचा को गहराई से साफ करता है. हफ्ते में दो बार ग्रीन टी की पत्तियों का पाउडर बनाकर उसमें दही और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाएं. चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. धीरे से रगड़ें और पानी से धो लें.

2. तिल पुदीना के पत्ते-

तिल, सूखे पुदीने के पत्ते और शहद लें. तिल को दरदरा पीस लें और पुदीने के सूखे पत्तों का पाउडर बना लें. शहद में मिलाकर त्वचा पर लगाएं. तिल त्वचा को ठंडा रखते हैं और पुदीना जहरीले तत्वों को कम करता है, जबकि शहद स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है. इसे त्वचा पर धीरे से मलें और पानी से धो लें.

3. चंदन-

प्रदूषक तत्वों से बचने के लिए कवर क्रीम का इस्तेमाल करें. यह अवरोधक का काम करती है. चंदन युक्त कवर क्रीम बेहतर होती है, क्योंकि यह फांउडेशन की तरह ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवर होती है. चंदन से त्वचा को ठंडक मिलती है और त्वचा में जलन नहीं होती है और न ही त्वचा फटती है. यह हर तरह की स्किन के लिए उपयोगी है. आप सनब्लॉक क्रीम भी लगा सकते हैं.

4. योग-

योग करें. व्यायाम या "आसन" शरीर को मजबूत बनाने, उसे लचीला, कोमल और जवां बनाने के लिए फायदेमंद होते हैं. सांस लेने के जुड़े व्यायाम करने से ऑक्सीजन प्रक्रिया को ठीक रखते हैं, ऑर्गन सिस्टम को साफ करते हैं और शरीर व मन को आराम देते हैं. थकान का अहसास नहीं होता है. शरीर व मन में जोश भरा रहता है. योग के अनुसार शरीर आत्मा का मंदिर है.

