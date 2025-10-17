विज्ञापन
विशेष लिंक

रोज 10,000 कदम चलने से क्या होगा?

Does Walking 10k Burn Belly Fat: आइए जानते हैं कि रोजाना 10,000 कदम चलने से शरीर को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
रोज 10,000 कदम चलने से क्या होगा?
10,000 स्टेप कितने किलोमीटर के बराबर होता है?

Does Walking 10k Burn Belly Fatज्यादा समय कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी के सामने बैठे रहने के कारण आज के समय में शारीरिक गतिविधि की कमी आम हो गई है, जो कई गंभीर बीमारियों का जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ा रही हैं. ऐसे में अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना सिर्फ 10,000 कदम चलना एक आसान और प्रभावशाली उपाय हो सकता है जो आपकी सेहत को कई तरह से सुधार सकता है. आइए जानते हैं कि रोजाना 10,000 कदम चलने से शरीर को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

1 दिन में कितने स्टेप चलने चाहिए?

हार्ट: रोजाना 10,000 कदम चलने से दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है. नियमित वॉक करने से दिल की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है इतना ही नहीं यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: https://ndtv.in/food/vitamin-b12-deficiency-vitamin-b12-ki-kami-dur-karne-ke-liye-khaye-ye-5-foods-9471441

वजन: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए वॉकिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. रोजाना 10,000 कदम चलने से शरीर में जमा फैट बर्न किया जा सकता है, जिससे वजन को आसानी से कम किया जा सकता है

डायबिटीज: नियमित वॉक करने से शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. ऐसे में अगर आप रोज 10,000 कदम चलते हैं, तो डायबिटीज का खतरा काफी कम किया जा सकता है.

एनर्जी: शुरुआत में रोज 10,000 कदम चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर शरीर धीरे-धीरे शरीर इसकी आदत डाल लेता है और कुछ दिन इस रूटीन को फॉलो करता है तो न सिर्फ ऊर्जा, स्टैमिना और काम करने की क्षमता बढ़ सकती है, बल्कि शरीर को भी ठीक रखा जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Walking 10, 000 Steps Daily, What Happens When You Walk 10, 000 Steps Every Day, Health Benefits Of Walking 10
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com