बिना टेस्ट किए घर पर ही जानें प्रेग्नेंट हैं या नहीं !

Pregnant Hai Ki Nahi Kaise Pata Kare: गर्भधारण करने के बाद सबसे बड़ा बदलाव भूख में देखने को मिलता है. कई महिलाओं को अधिक भूख लगती है, जबकि कुछ महिलाओं की भूख ही खत्म हो जाती है. अगर आपको भी भूख से जुड़ी समस्या होने लगे तो हो सकता है कि आपने गर्भधारण कर लिया है.

Pregnant Hai Ki Nahi Kaise Pata Kare: प्रेग्नेंट होने पर कई महिलाओं के पेट में खूब गैस बनती है.

Kaise Pata Kare Ki Pregnant Hai Ki Nahin: प्रेग्नेंट होने पर शरीर में कई तरह के बदलाव आने लग जाते हैं. इन्हीं बदलाव की मदद से आप बिना टेस्ट किए घर पर ही जान सकते हैं (Pregnancy Test Gharelu Upay) कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं. गर्भधारण करने के बाद जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो मासिक धर्म का न आना, बार-बार पेशाब आना, थकान और बार-बार उल्टी का मन होना है. इसके अलावा और भी कई ऐसा लक्षण होते हैं, जिनकी मदद से आप घर ही बैठे-बैठे पता कर सकती हैं कि आप मां बनने वाली हैं कि नहीं.

इन लक्षणों की मदद से जानें प्रेग्रेंट हैं कि नहीं (Kaise Pata Kare Ki Pregnant Hai Ki Nahin)-

1.भूख ज्यादा या कम लगना

गर्भधारण करने के बाद सबसे बड़ा बदलाव भूख में देखने को मिलता है. कई महिलाओं को अधिक भूख लगती है, जबकि कुछ महिलाओं की भूख ही खत्म हो जाती है. अगर आपको भी भूख से जुड़ी समस्या होने लगे तो हो सकता है कि आपने गर्भधारण कर लिया हो.

2. सिर दर्द होना

कुछ महिलाओं को सिर में तेज दर्द की समस्सा भी होती है और दवाई खान से भी दर्द से आराम नहीं मिलता है. यहां तक की चक्कर भी आने लग जाते हैं. ये भी गर्भधारण के लक्षण माने गाए हैं.

3. मूड स्विंग्स होना

प्रेग्नेंट होने पर हार्मोन में बदलाव आता है. जिसके कारण मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं. किसी भी बात पर गुस्सा आना या रोना आना मूड स्विंग्स माने जाते हैं. अगर आपके अंदर ऐसे बदलाव दिखें तो हो सकता है कि आप मां बनने वाली हैं.

4. गैस बनना

प्रेग्नेंट होने पर कई महिलाओं के पेट में खूब गैस बनती है. गैस के कारण पेट में दर्द भी होती है. इतना ही नहीं मुंह कड़वा भी होने लग जाता है. 

तो ये थे प्रेग्नेंट होने से जुड़े कुछ लक्षण, जिनकी मदद से बिना टेस्ट किए घर पर ही पता लगाया जा सकता है कि आप मां बनने वाली हैं कि नहीं. ये लक्षण दिखने पर आप डॉक्टर से संपर्क करें  और सारे जरूर टेस्ट करवाएं.

