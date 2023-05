Pinworms infection: इन छोटे-छोटे कीड़ों की वजह से हो सकती है Anus में खुजली, भूख और नींद में कमी, जानें लक्षण, कारण और बचाव के उपाय...

Pinworms (threadworms) Symptoms: इससे संक्रमित होने पर एनस में खुजली, सूजन, उल्टी और भूख नहीं लगने जैसे लक्षण सामने आते हैं. यह परेशानी छोटे बच्चों को ज्यादा होती है. इसके कारण बच्चों के वजन में कमी आ सकती है. पिनवार्म के इंफेक्शन का सबसे बड़ा कारण (Causes of pinworm) सफाई की कमी होती है. पिनवॉर्म के इंफेक्शन से बचाव (Prevention from Pinworm) का सबसे कारगर तरीका है बार बार हाथों की अच्छी तरह से सफाई.

पिनवॉर्म का इंफेक्शन कई कारणों से हो सकता है. पिनवार्म पैरासाइट है और दूषित जगहों पर इनके अंडे पाए जा सकते हैं. ऐसे में दूषित पानी पीने से, मिट्‌टी खाने की आदत से, टॉयलेट यूज करने के बाद अच्छी तरह से हाथ नहीं साफ करने से और बच्चों के कपड़ों की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने से पिनवॉर्म का इंफैक्शन होने का खतरा रहता है.

How do you know if you have pinworms? बच्चों को एनस (Anus) में खुजली, खासकर रात के समय पिनवार्म का सबसे बड़ा लक्षण है.