टीबी के नए टीके को नहीं मिली मंजूरी, वैज्ञानिक प्रमाण पर्याप्त नहीं होने पर हुई रिजेक्ट

TB Vaccination: भारत में तपेदिक (टीबी) के खिलाफ नई पीढ़ी का टीका लाने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा तैयार किए गए नए रिकॉम्बिनेंट बीसीजी (rBCG) टीके को मंजूरी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है.

क्या है मामला

सीरम इंस्टिट्यूट ने जर्मनी के एक रिसर्च संस्थान के सहयोग से पुराने बीसीजी वैक्सीन को आनुवंशिक रूप से अपग्रेड कर एक नया टीका विकसित किया है, जिसे ‘VPM1002' नाम दिया गया है. कंपनी ने इस टीके को 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में इस्तेमाल की अनुमति के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) में आवेदन किया था.

समिति ने क्यों ठुकराया आवेदन

स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने 15 अक्टूबर को हुई बैठक में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस आवेदन पर चर्चा की. समिति के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रमाण और दावे फिलहाल मंजूरी के लिए पर्याप्त और मजबूत नहीं हैं. आवेदन के साथ दो अध्ययन रिपोर्टें दी गई थीं, जिनमें से एक आईसीएमआर (ICMR) की थी. समीक्षा के दौरान समिति ने पाया कि टीके का कुल प्रभाव (efficacy) केवल 16.9% रहा, जो सांख्यिकीय रूप से असफल माना गया.

क्या कहा विशेषज्ञों ने

समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा कि इस वैक्सीन पर बड़े पैमाने पर, विस्तृत और सटीक लक्ष्य के साथ नए अध्ययन की आवश्यकता है. केवल पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण और सुरक्षा के ठोस सबूत मिलने के बाद ही इसे भारत में मंजूरी दी जा सकती है.

टीबी पर भारत की चुनौती

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां टीबी के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है. ऐसे में एक प्रभावी टीका इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. हालांकि, फिलहाल VPM1002 वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिलने से इस दिशा में प्रगति कुछ समय के लिए रुक गई है.

