White Spot On Nails: नाखूनों में सफेद धब्बे किस चीज कमी की वजह से होते हैं?

Nakhun Par Safed Daag Kyon Hote Hain: आपके नाखून के रंग, बनावट और मजबूत से शरीर के अंदर चल रही कई चीजों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. अगर आपके भी नाखून पर सफेद दाग हैं, तो इसे हल्के में न लें. आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि नाखूनों पर सफेद दाग क्यों होते हैं और ये क्या संकेत देते हैं?

जब आपके नाखून पर सफेद दाग हो तो इसका क्या मतलब होता है?

नाखून पर हो रहे सफेद दागों को ल्यूकोनीचिया के नाम से भी जाना जाता है. यह धब्बे दिखने में छोटी बिंदुओं, लकीरों या पैच के रूप में दिखाई दे सकते हैं, जो नाखूनों के बढ़ने के साथ ऊपर बढ़ते रहते हैं.

नाखून में सफेद दाग होने के कारण?

चोट लगना: कई बार नाखूनों पर सफेद दाग चोट लगने के कारण भी हो सकते हैं. नाखूनों की जड़ों में चोट लगने पर कुछ हफ्तों बाद वह सफेद दाग के रूप में दिखाई दे सकती है.

संतुलित आहार: शरीर में पोषण की कमी के कारण भी नाखूनों पर सफेद दाग दिखाई दे सकते हैं. जिंक, आयरन, प्रोटीन की कमी इसके मुख्य कारणों में से एक हो सकते हैं. इसलिए अपनी डाइट का खास ध्यान रखें और एक संतुलित आहार को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं.

केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल: नेल पॉलिश, रिमूवर, नकली नाखून और केमिकल से भरपूर साबुन नाखूनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे नाखून सूख सकते हैं और उन पर सफेद दाग दिख सकते हैं. ऐसे में अपने नाखूनों की हेल्थ को ठीक रखने के लिए केमिकल वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल न करें.

फंगल इन्फेक्शन: नाखूनों में फंगल संक्रमण की शुरुआत सफेद दाग के साथ हो सकती है. इसलिए इस स्थिति में लापरवाही नहीं करनी चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)