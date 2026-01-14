स्किन से जुड़ी दिक्कतों से लेकर पेट की समस्या का काल है यह औषधीय वृक्ष, जानें उपयोग करने का सही तरीका

Bhilawa Ke Beej Ke Fayde: आयुर्वेद में भिलावा को एक बेहद प्रभावशाली औषधि माना गया है. इसे कई रोगों में उपयोग किया जाता है, खासकर पाचन संबंधी समस्याओं, त्वचा रोगों और जोड़ों के दर्द में. भिलावा देखने में साधारण फल जैसा लगता है, लेकिन इसके गुण बहुत ही शक्तिशाली होते हैं. सही तरीके और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह कई पुरानी परेशानियों में राहत दे सकता है.

भिलावा किस काम में आता है?

भिलावा का सबसे बड़ा फायदा पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिन लोगों को कब्ज, अपच, गैस, पेट फूलना या बार-बार पेट खराब होने की समस्या रहती है, उनके लिए भिलावा उपयोगी माना जाता है. यह पेट के कीड़ों को खत्म करने में भी मदद करता है और भूख बढ़ाता है, पाचन सही होने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकान भी कम महसूस होती है.

क्या भिलावा से त्वचा रोगों का इलाज किया जा सकता है?

त्वचा रोगों में भी भिलावा का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. एक्जिमा, मुंहासे, सोरायसिस और सफेद दाग जैसी समस्याओं में इसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है. इसके सूजनरोधी और जीवाणुरोधी गुण त्वचा की पुरानी समस्याओं में राहत देते हैं. हालांकि, इसका तेल या लेप सीधे लगाने से पहले शोधन जरूरी होता है, वरना जलन हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: ज्यादा नमक खाने से कई गुना खतरनाक हैं आपकी ये 7 गलतियां, डॉक्टर से जानें कैसे बढ़ा सकती हैं बीपी

भिलावा तेल के फायदे

जोड़ों के दर्द और गठिया के मरीजों के लिए भी भिलावा लाभकारी माना जाता है, इसके तेल से मालिश करने से सूजन कम होती है और चलने-फिरने में आराम मिलता है. कई आयुर्वेदिक वैद्य इसे अंदरूनी रूप से भी देते हैं, जिससे पुराने दर्द में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलता है.

इसके अलावा भिलावा यौन स्वास्थ्य में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और दमा जैसी श्वसन समस्याओं में भी सहायक माना गया है. बालों के झड़ने और समय से पहले सफेद होने की समस्या में इसके तेल का उपयोग किया जाता है.

भिलावा के नुकसान

हालांकि भिलावा के फायदे जितने ज्यादा हैं, उतनी ही सावधानी भी जरूरी है. यह स्वभाव से गर्म और तीक्ष्ण होता है. बिना शोधन और बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका सेवन नुकसान पहुंचा सकता है. गर्भवती महिलाएं, बच्चे और कमजोर शरीर वाले लोगों को इससे दूर रहना चाहिए.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)