30 की उम्र में चेहरा दिखने लगा है 50 का, तो ये एक तेल करेगा जादू की तरह असर, झुर्रियां होंगी छूमंतर

How to reduce wrinkles : चेहरे की झुर्रियों कम करने के उपाय

How to reduce wrinkles in Hindi: वैसे तो चेहरे पर झुर्रियों (wrinkles) की समस्या बढ़ते उम्र की निशानी होती है लेकिन, आजकल 30-35 साल के लोगों को भी यह दिक्कत होने लगी है. पहले समझते हैं कि झुर्रियों के पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे तनाव, कम नींद और बदलती जीवनशैली (Lifestyle) के चलते हमारी दिनचर्या और खानपान में आए बदलाव जैसे कई कारण हो सकते हैं. शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के वजह से भी झुर्रियों (jhuriya kaise hataye) की समस्या हो सकती है. अब सवाल उठता है कि क्या हम झुर्रियों को दूर कर सकते हैं? तो इससे छुटकारा (how to reduce wrinkles on face) पाने में बादाम का तेल (Almond Oil) काफी असरदार है.