सर्दियों में भूलकर भी न करें स्किनकेयर से जुड़ी ये 4 गलतियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया त्वचा हो जाएगी खराब

4 Winter Skincare Mistakes: सर्दियों में त्वचा का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. दरअसल, इस समय सर्द हवाओं के कारण स्किन डिहाईड्रेट हो जाती है जिससे त्वचा में ड्राईनेस आ जाती है. इस दौरान लोग तरह-तरह के स्किनकेयर रुटीन फॉलो करना भी शुरू करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो त्वचा की समस्याओं को और बढ़ा देती हैं. इसी के चलते डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया देशमुख ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सर्दियों में स्किनकेयर करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, वरना स्किन और भी खराब हो सकती है.

1. बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना लोगों को बहुत पसंद होता है. लेकिन काफी ज्यादा गर्म पानी में नहाने से स्किन ड्राई हो जाती है जिससे स्किन के नेचुरल ऑयल निकल जाते हैं. ऐसे में अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो आप नहाने और फेसवॉश के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि हर किसी कि अलग-अलग तरह की स्किन होती है. ऐसे में गर्मियों वाली मॉइस्चराइजर क्रीम सर्दियों में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए. बता दें कि गर्मियों में लोशन और जेल वाला मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए. वहीं, सर्दियों के लिए क्रीमी मॉइस्चराइजर अच्छे माने जाते हैं.

डॉक्टर सुप्रिया बताती हैं कि फेसवॉश के बाद जब चेहरा मॉइस्ट होता है तभी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. इससे स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होगी और जलेगी नहीं. दरअसल, कुछ लोग फेसवॉश के बहुत देर मॉइस्चराइजर लगाते हैं या कभी-कभी भूल जाते हैं जो कि एक बड़ी गलती हो सकती है.

कई लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल धूप से बचने के लिए बस गर्मियों में करते हैं. लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि सर्दियों में भी सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए. ऐसे में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि ठंड के मौसम में सनस्क्रीन लगाने से त्वचा डल हो जाती है. इसस समस्या से बचने के लिए आप टिंटेड सनस्क्रीन लगाएं और ऊपर कॉम्पैक्ट या पाउडर अप्लाई कर दें. इससे स्किन डल नहीं दिखेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.