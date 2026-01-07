विज्ञापन

सर्दियों में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए तो क्या करें? डाइटीशियन ने बताया कैसे सॉफ्ट रहेगी खिंची-खिंची त्वचा

Winter Skincare Tips: डाइटीशियन श्रेया गोयल ने कुछ खास टिप्स बताई हैं, जिन्हें फॉलो कर आप सर्दियों में भी अपनी स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

सर्दियों में स्किन को सॉफ्ट कैसे रखें?

Winter Skincare Tips: सर्दियों के मौसम में स्किन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. नमी की कमी होने पर स्किन ज्यादा ड्राई और खिंची-खिंची नजर आने लगती है. ऐसे में सिर्फ क्रीम या लोशन काफी नहीं होते, बल्कि शरीर को अंदर से भी पोषण देना जरूरी है. इसी विषय पर डाइटीशियन श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ खास टिप्स बताई हैं, जिन्हें फॉलो कर आप सर्दियों में भी अपनी स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे- 

सर्दियों में स्किन को सॉफ्ट कैसे रखें?

नंबर 1- रोज पर्याप्त पानी पिएं

सर्दियों में प्यास भले कम लगे, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत कम नहीं होती है. दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं. चाहें तो गुनगुना पानी या डिटॉक्स वॉटर भी ले सकते हैं. इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और स्किन पर नेचुरल नमी बनी रहती है.

नंबर 2- स्किन पर लगाएं नेचुरल ऑयल

नहाने के बाद नारियल का तेल या कोई नेचुरल ऑयल लगाने से स्किन पर एक लेयर बन जाती है. यह नमी को लॉक करती है और ठंडी हवा से बचाती है. जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, उनके लिए यह तरीका बेहद फायदेमंद है.

नंबर 3- डाइट में शामिल करें हेल्दी फैट

खाने में थोड़ी मात्रा में देसी घी शामिल करना भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. इससे त्वचा अंदर से पोषण पाती है और सॉफ्ट बनी रहती है.

नंबर 4- विटामिन E वाले फूड खाएं

विटामिन E स्किन रिपेयर में मदद करता है और नेचुरल ग्लो देता है. इसके लिए बादाम, मूंगफली, बीज और एवोकाडो जैसे फूड डाइट में शामिल करें.

नंबर 5- अमीनो-कोलेजन भी हो सकता है फायदेमंद

इन सब से अलग डाइटीशियन बताती हैं, कोलेजन और अमीनो एसिड स्किन की मजबूती, इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन बढ़ाने में मदद करते हैं. लेकिन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें.

यानी खूबसूरत स्किन सिर्फ क्रीम से नहीं, बल्कि सही लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और सही हाइड्रेशन से मिलती है. अगर आप इन आसान टिप्स को फॉलो करेंगे तो सर्दियों में भी आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनी रहेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

