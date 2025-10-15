विज्ञापन
किस विटामिन की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होती है?

Reason Behind Weak Immune System: तो चलिए जानते हैं किस विटामिन की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होती है और इनकी पूरा कैसे किया जा सकता है. 

इम्यूनिटी क्यों लो होती है?

Reason Behind Weak Immune System: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना किसी चुनौती से कम नहीं है.  प्रदूषण, तनाव, नींद की कमी और गलत खाने-पीने की आदतों का सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ रहा है. कमजोर इम्यूनिटी शरीर को कई संक्रमणों, जैसे सर्दी, खांसी, फ्लू और वायरस का शिकार बना देती है. ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है. तो चलिए जानते हैं किस विटामिन की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होती है और इनकी पूरा कैसे किया जा सकता है.

इम्यूनिटी कम होने के कारण?

विटामिन सी: विटामिन सी शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करता है जो संक्रमण से लड़ने का काम करते हैं. ऐसे में अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो शरीर बार-बार सर्दी-जुकाम, गले में दर्द या थकान जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है. इसलिए अपनी डाइट में आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, पपीता, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसी विटामिन सी से भरपूर चीजों को जरूर शामिल करें.

विटामिन डी: विटामिन डी को ज्यादा हड्डियों की हेल्थ के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन यह इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करता है. धूप की कमी, इंडोर लाइफस्टाइल और असंतुलित आहार के कारण भी बार-बार थकान, शरीर में दर्द, बार-बार सर्दी लगना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस विटामिन को पूरा करने के लिए आप सुबह की धूप, अंडे की जर्दी, मछली, दूध और मशरूम जैसी चीजों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

इम्यूनिटी कमजोर होने के लक्षण:

  • बार-बार सर्दी या फ्लू होना
  • थकान या सुस्त रहना
  • पेट ठीक न रहना
  • त्वचा का रूखा होना

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

