गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं बाल, अपनाएं शहनाज हुसैन के बताए ये 4 नुस्खे, एक हफ्ते में रोक देंगे बालों का झड़ना, उगेंगे नए बाल

Home Remedies for Hair Fall by Shahnaz Husain : सिर में खुजली, बालों का पतला होना और झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है. कई बार यह समस्या हेयर थिनिंग (Hair Thinning) का रूप ले लती है, जिसमें आपके स्कैल्प पर पैचेज (Patches on Scalp) होने लगते हैं. बालों के पतले (Patle baal) होने के कुछ सामान्य कारणों (Hair Thinning Causes) में तनाव, पोषक तत्वों की कमी, रूसी, ऑयली स्कैल्प थायरॉयड या हार्मोनल असंतुलन शामिल है. इसके साथ ही केमिकल्स का प्रयोग और हीटिंग टूल्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से भी बाल झड़ (Hair Fall Causes) सकते हैं. मेनोपॉज के दौरान भी बालों के पतले होने की समस्या होती है. बाल कमजोर (Kamjor Baal) और ब्रिटल हो सकते हैं. बालों को रबर बैंड से बांधना, ड्राईनेस, हेयर ड्रायर के अत्यधिक उपयोग आदि से भी ऐसा होता है. इस बारे में हमने बात की ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से. तो आप भी जानिए शहनाज हुसैन के टॉप 4 घरेलू नुस्खों के बारे में.

एक हफ्ते में बालों का झड़ना रोक सकते हैं ये घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Hair Fall by Shahnaz Husain)

बालों को झड़ने से रोकने के लिए एप्पल साइडर विनेगर