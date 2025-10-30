विज्ञापन
नाक की गंदगी कैसे साफ करें? ये देसी तरीका अपनाएं, खुल जाएगा आपका बंद नाक

Nose Cleaning Home Remedy: सर्दियों में नाक बंद होना एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है. जब भी नाक में कचरा जम जाए और नाक बंद हो तो यहां जानिए घरेलू तरीके से नाक कैसे साफ करें.

नाक की गंदगी कैसे साफ करें? ये देसी तरीका अपनाएं, खुल जाएगा आपका बंद नाक
Nose Cleaning Home Remedy: सर्दियों में खांसी, जुकाम की वजह से नाक बंद होना आम बात है.

How to Remove Mucus From Nose: सर्दियों में जुकाम और खांसी की वजह से नाक बंद होना एक आम समस्या है. सर्दियों में वातावरण में नमी कम होती है और ठंडी हवा के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. ऐसे में जुकाम, खांसी और नाक बंद होना आम बात है. जब नाक में बलगम या धूल जमा हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है और सिर भारी लगने लगता है. नाक की गंदगी को साफ करना न सिर्फ आराम देता है, बल्कि इंफेक्शन से भी बचाता है. इसके लिए एक देसी तरीका है जो आयुर्वेद में भी सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है.

नाक खोलने के लिए कारगर घरेलू नुस्खा (Effective Home Remedies to Clear Your Nose)

नमक वाले गुनगुने पानी से करें नाक की सफाई

इस उपाय को जल नेति या सलाइन वॉश कहा जाता है. यह नाक की सफाई का एक प्राकृतिक और असरदार तरीका है.

कैसे करें?

सामग्री तैयार करें-

  • 1 गिलास गुनगुना पानी.
  • आधा चम्मच सेंधा नमक या साधारण नमक.
  • एक नेति पॉट, ड्रॉपर या छोटा झुकाव वाला बर्तन.

नाक साफ करने के लिए नेति क्रिया कैसे करें?

  • मिश्रण बनाएं गुनगुने पानी में नमक मिलाकर अच्छे से घोल लें. पानी न ज्यादा गर्म हो, न ठंडा.
  • नाक में डालें सिर को थोड़ा झुकाएं और एक नथुने में धीरे-धीरे पानी डालें. पानी दूसरे नथुने से बाहर निकलेगा.
  • साफ करें और सुखाएं प्रक्रिया के बाद नाक को अच्छे से साफ करें और सुखा लें। एक साफ कपड़ा या टिशू इस्तेमाल करें.
  • रोजाना करें यह उपाय दिन में एक बार, खासकर सुबह के समय करें। इससे नाक खुली रहेगी और ताजगी महसूस होगी.

नेति क्रिया के फायदे (Benefits of Neti Kriya For The Nose)

  • नाक की गंदगी और बलगम बाहर निकलता है जमा हुआ म्यूकस और धूल आसानी से बाहर निकल जाती है.
  • सांस लेने में आसानी होती है बंद नाक खुल जाती है और ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है.
  • साइनस की समस्या में राहत जल नेति साइनस प्रेशर को कम करता है और सिरदर्द से राहत दिलाता है.
  • एलर्जी और संक्रमण से बचाव नाक की सफाई से बैक्टीरिया और एलर्जी के कण बाहर निकल जाते हैं.
  • ध्यान और योग में मददगार साफ नाक से प्राणायाम और ध्यान करना आसान होता है.।

किन बातों का रखें ध्यान?

  • पानी की गर्माहट जांच लें बहुत गर्म पानी नाक को नुकसान पहुंचा सकता है.
  • साफ-सफाई का ध्यान रखें नेति पॉट या ड्रॉपर को हर बार इस्तेमाल से पहले और बाद में धो लें.
  • नाक में जलन या चोट हो तो न करें अगर नाक में घाव, संक्रमण या ऑपरेशन हुआ है तो यह उपाय न करें.
  • बच्चों पर प्रयोग न करें छोटे बच्चों के लिए यह तरीका उपयुक्त नहीं है, डॉक्टर से सलाह लें.

सर्दियों में नाक बंद होना एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है. दवाइयों की बजाय अगर आप गुनगुने नमक वाले पानी से नाक की सफाई करें, तो न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि संक्रमण से भी बचाव होगा. यह देसी तरीका सरल, सुरक्षित और असरदार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

