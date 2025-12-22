नींद के घंटे कम या ज्यादा होने पर कितने Risk में रहती है इंसान की जिंदगी? जानिए यहां

Right sleeping cycle : यह तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी नींद लेना शरीर के लिए बेहद जरूरी है. अच्छी नींद आपके शरीर और दिमाग को तरोताजा करती है और आपके फोकस को बेहतर बनाती है, साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है. बता दें, ज्यादातर एडल्ट्स के लिए रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेना अच्छा माना गया है, लेकिन आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति नींद सही से न लें, तो उसका असर उनके शरीर पर पड़ता है. आइए ऐसे में जानते हैं, नींद के घंटे कम या ज्यादा होने पर व्यक्ति के शरीर में कितने परिवर्तन देखने को मिलते हैं और नींद की कमी के कारण किस सिचुएशन में व्यक्ति की जान जा सकती है?

कितने घंटे की नींद लेने से शरीर पर कैसा असर पड़ता है? | How does sleeping for how many hours affect the body?

1. अगर व्यक्ति जिंदगीभर नींद न लें- इस सिचुएशन में व्यक्ति की मौत हो जाएगी.



2. रात में सिर्फ एक घंटे की नींद लेने का असर- इसका मतलब है कि व्यक्ति पूरे दिन बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेगा.



3. रात में 2 घंटे की नींद लेने का असर- व्यक्ति को शॉर्ट टर्म मेमोरी की समस्या हो सकती है.



4. रात में 3 घंटे की नींद लेने का असर- व्यक्ति हर बात का रिएक्शन काफी स्लो देने लगेगा.



5. रात में 4 घंटे की नींद लेने का असर- व्यक्ति हर बात पर इरिटेट होने लगेगा.



6. रात में 5 घंटे की नींद लेने का असर- व्यक्ति किसी भी चीज से मोटिवेट नहीं होगा और वह धीरे- धीरे अपना आत्मविश्वास खोने लगेगा.



7. रात में 6 घंटे की नींद लेने का असर- व्यक्ति की किसी भी चीज को लेकर फोकस करने क्षमता धीरे- धीरे कम होने लगेगी.



8. रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेने का असर- अगर व्यक्ति रोजाना रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेता है, तो उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.



9. रात में 9 घंटे की नींद लेने का असर- कई लोगों के लिए 9 घंटे की नींद उनकी सेहत के लिए अच्छी मानी गई है.



10. रात में 10 घंटे की नींद लेने का असर- इस स्थिति में हृदय संबंधी खतरा (Higher Cardiovascular Risk) बढ़ सकता है.



11. रात में 11 घंटे की नींद लेने का असर- इस सिचुएशन में डिप्रेशन हो सकता है.



12. रात में 12 घंटे की नींद लेने का असर- इसका मतलब है कि व्यक्ति को स्लीप डिसऑर्डर है.



13. रात में 12 घंटे से ज्यादा नींद लेने का असर- समय से पहले मृत्यु हाई रिस्क (Higher Risk of Early Mortality) हो सकता है.









(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)