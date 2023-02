Weight Loss Water: हर सुबह उठकर पिएं शहद के साथ ये चीज, मक्खन की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी और घटेगा वजन

Turmeric Water Benefits: ऐसे करें हल्दी पानी का सेवन तेजी से घटेगा वजन, यहां जानें विधि और अन्य फायदे

शहद और दालचीनी पेट की चर्बी कैसे कम करते हैं? | शहद-दालचीनी पानी के फायदे (How Does Honey And Cinnamon Reduce Belly Fat? | Honey-Cinnamon Water Benefits)

शहद और दालचीनी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होते हैं, खासकर तो उनके लिए जो अपना वजन कम करना चाहते हैं. शहद को वजन कम करने और पेट की चर्बी कम करने के लिए सबसे उपयोगी सामग्री में से एक माना जाता है. अध्ययनों के अनुसार शहद भूख को कम करने में मदद करता है. इसके अतिरिक्त इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट और पोषक तत्व वजन घटाने में सहायता करते हैं.

Weight Loss Tea: वजन घटाने ही नहीं, Metabolism बढ़ाने में भी मददगार हैं ये चाय

इन सब के बीच बात करें दालचीनी की तो यह वजन घटाने और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करने वाले मसालों में से एक है. दालचीनी के पानी का सेवन आपके चयापचय पर सकारात्मक प्रभाव डालतै है और फैट को बर्न करने में भी मदद करता है. रिसर्च में यह बात साबित हो गई है कि दालचीनी का पानी फैट को बर्न करने में मदद करता है. जिससे आपका वजन कम होने में भी मदद मिलेगी. जब शहद और दालचीनी एक साथ मिलते हैं, तो यह पेट की चर्बी कम कर पूरे शरीर को भी फायदा दिला सकता है.

Weight Loss Panipuri: डाइटिंग छोड़ वजन घटाने के लिए खाइए पानी-पूरी, स्वास्थय के लिए इस तरह है फायदेमंद

पेट की चर्बी कम करने के लिए कैसे बनाएं शहद और दालचीनी का पानी ( How To Make Honey And Cinnamon Water For Belly Fat Reduction):

शहद और दालचीनी का पानी आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है. सबसे पहले एक बाउल में पानी निकाल कर उबलने के लिए रख दें. अब इसमें दालचीनी की एक डंडी डालें आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं. इसे अच्छे से मिलाएं और उबाल आने दें. थोड़ी देर बाद इसे आंच से उतारकर ठंडा होने के लिए रख दें. अब इसमें एक चम्मच शहद डालकर मिलाएं और फिर पिएं. पेट की चर्बी कम करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं. जब भी आपको भूख लगे, वर्कआउट से पहले या बिस्तर पर जाने से ठीक पहले गुनगुने पानी का सेवन करें.

इसके साथ ही आप कुछ भी ट्राई करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.