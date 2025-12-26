रात भर बदलते रहते हैं करवटें? बिना नींद की गोली गहरी नींद पाने का ये है जबरदस्त देसी नुस्खा

How to fall asleep fast in 10 minutes : आजकल की भागदौड़, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और तनाव की वजह से 'अनिद्रा' (नींद न आना) एक बड़ी समस्या बन गई है. लोग अक्सर नींद के लिए दवाइयां लेते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ऐसे में आयुर्वेद का एक प्राचीन नुस्खा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, जिसे अपनाने से बिना किसी नुकसान के गहरी नींद आने का दावा किया जा रहा है.

क्या है यह जादुई देसी नुस्खा?

कहा जा रहा है कि अगर आप रात को सोने से 30 मिनट पहले यह खास ड्रिंक पीते हैं, तो आपको 10 मिनट के भीतर नींद आ सकती है.

बनाने की विधि:

एक गिलास गुनगुना दूध लें.

इसमें एक चम्मच ब्राह्मी या अश्वगंधा पाउडर मिलाएं.

4-5 भीगे हुए बादाम लें, उनका छिलका उतारकर पीस लें और दूध में डालें.

अब इसमें एक चुटकी जायफल पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाएं.

इस्तेमाल का सही तरीका

इस मिश्रण को पीने के बाद बिस्तर पर लेट जाएं और करीब 5 मिनट तक गहरी सांस लें. दावा है कि अगर आप इसे लगातार 7 दिनों तक करते हैं, तो न सिर्फ नींद अच्छी आएगी, बल्कि सुबह उठने पर सिर भारी नहीं रहेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे.

इस नुस्खे के फायदे

तनाव कम करे: यह दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस दूर भगाता है.

याददाश्त बढ़ाए: इससे एकाग्रता (Concentration) और मेमोरी में सुधार होता है.

बिना साइड इफेक्ट: यह पूरी तरह प्राकृतिक है और नींद की गोलियों से बेहतर विकल्प हो सकता है.

हर किसी का शरीर अलग होता है. इसलिए इस उपाय को आजमाने से पहले किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, खासकर यदि आपको पहले से कोई बीमारी हो.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)