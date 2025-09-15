पैरों की बदबू करनी है दूर तो फॉलो करें ये आसान टिप्स

Pero Se Smell Kaise Hataye: कई लोगों के पैरों से काफी बदबू आती है. पसीना, बैक्टीरिया और कभी-कभी फंगस के कारण ये बदबू की समस्या पैदा हो जाती है. अगर आप भी अपने पैरों की बदबू से परेशान रहते हैं, तो नीचे बताए गए घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं. इनकी मदद से बदबू की समस्या को दूर किया जा सकता है. साथ ही पैरों की त्वचा मुलायम भी बन जाती है. तो आइए जानते हैं कैसे पैरों से आनेवाली बदबू को भगाया जा सकता है.

इन उपायों की मदद से पैरों की बदबू से मिल सकती है निजात (Pero Se Smell Kaise Hataye)

पैरों की अच्छी से सफाई करें

अपने पैरों को रोजाना अच्छे से साफ करें. पैरों को साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल साबुन का प्रयोग करें. कम से कम दिन में तीन बार पैरों को साफ करना चाहिए. आप चाहें थे नींबू के पानी से भी पैरों को साफ कर सकते हैं.

घर में नंगे पैर चलें

घर में जितना हो सके नंगे पैरे ही आप चलें. दरअसल चप्पल पहने से भी पैरों के नीचे पसीना पड़ता है जो कि बदबू का कारण बन जाता है. नंगे पैर चलने से पैरों में हवा पास होती रहेगी और बदबू की समस्या से निजात मिल सकती है. प्लास्टिक से बने जूते पहनने से बचें, प्लास्टिक के जूते या चप्पल पहनने से अधिक पसीना आता है

सही मोज़े पहनें

जी हां, अगर आप गलत कपड़े के बने मोजे पहनते हैं तो ये भी पैरों से बदबू आने का कारण बन सकते हैं. कॉटन से बने मोजे पसीना सोख लेते हैं और ऐसे में पैरों को सांस लेने में मदद मिलती है. साथ ही हर दिन साफ मोज़ा पहनें. गीले मोजे पहने की गलती न करें. इससे बैक्टीरिया और फंगस इंफेक्शन हो सकता है.

तो ये थे कुछ उपाय जिनकी मदद से पैरों की बदबू को दूर किया जा सकता है. अगर इनके बाद भी आपके पैरों से बदबू नहीं जाती है तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)