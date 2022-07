Hepatitis Diet Recommendations: हेपेटाइटिस के मरीज़ क्या खाएं और क्या नहीं, जानें कैसी होनी चाहिए Hepatitis Diet

डाइट में ऐसे फ़ूड शामिल किए जाने चाहिए जो लिवर (Liver problems) के लिए आसान हों.

Tips to Avoid Liver Damage From Hepatitis: हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लिवर को प्रभावित करती है. लिवर एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमारे खाने की इंप्योरिटीज को दूर कर शरीर को हेल्दी (Healthy Diet) रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हेपेटाइटिस (Hepatitis) के बारे में वैसे तो आपको काफी कुछ पता होगा, लेकिन आपको बता दें कि हेपेटाइटिस बहुत तेजी से फैल सकता है और ये घातक हो सकता है. ये परमानेंट लिवर डैमेज (Liver Damage) करने की स्थिति भी पैदा कर सकता है. इसलिए हेपेटाइटिस के मरीज़ों (hepatitis patients diet) को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए. उनकी डाइट में ऐसे फ़ूड शामिल किए जाने चाहिए जो लिवर (Liver problems) के लिए आसान हों और ऐसी चीजों को डाइट से बाहर निकाल देना चाहिए जो लिवर (Diet for the Live) के ज्यादा मेहनत करने का कारण बनते हैं. अगर लिवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो ऐसे मरीजों को रिकवर होने में ज्यादा समय लगता है.

हेपेटाइटिस डाइट: इन चीजों को करें डाइट में शामिल | What to Eat When You Have Chronic Hepatitis