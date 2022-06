Hair Care Mask: गर्मियों में अपने बेजान बालों को शाइन और सिल्की बनाने के लिए लगाएं ये मास्क, कुछ ही दिनों में देखें असर

Flaxseed Hair Mask बालों की सभी समस्याओं को दूर कर सकता है.

Hair Care Mask For Summer: बालों की खोई हुई चमक और मजबूती को फिर से जीवित करने के लिए कुछ घरेलू उपाय (Home Remedies) बेहद फायदेमंद हो सकते हैं. गर्मियों में बालों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है. गर्मियों में हीट (Summer Heat) की वजह से बालों की चमक (Hair Shine) उड़ जाती है और वे बेजान दिखने लगते हैं. गर्मियों में बालों के लिए अलसी (flaxseed for hair) कमाल कर सकती है. बालों के लिए अलसी का उपयोग (Use Of Flaxseeds) कई तरीकों से किया जा सकता है. अलसी में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड भी होता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है जो बालों की जड़ों को आसानी से मजबूत कर सकता है जो बदले में बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है.