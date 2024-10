आंखों के लिए खतरनाक है पटाखों का धुआं, इस दिवाली ये 8 टिप्स अपनाकर रखें आंखों को सुरक्षित

How To Protect Your Eyes From Fireworks: दिवाली भारत में सबसे प्रमुख और खुशी भरे त्योहारों में से एक है. रोशनी, मिठाई और पटाखों का आनंद इस त्योहार को खास बनाता है. लेकिन, पटाखों से निकलने वाला धुआं कई बार आंखों और फेफड़ों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. इससे आंखों में जलन, लालिमा, और खुजली जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे में आंखों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. आइए जानें, दिवाली के दौरान पटाखों के धुएं से आंखों को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं.

पटाखों के धुएं से आंखों को कैसे बचाएं? | How To Protect Eyes From Firecracker Smoke?

1. धुएं से दूर रहें

दिवाली के दौरान पटाखों के जलने से हवा में भारी मात्रा में धुआं फैल जाता है. अगर आप इस धुएं से दूरी बनाए रखेंगे तो आंखों में जलन होने की संभावना कम हो जाएगी. जहां पटाखे जल रहे हों, वहां जाने से बचें और घर के अंदर रहें ताकि आप धुएं के सीधे संपर्क में न आएं.

2. आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनें

दिवाली के दौरान बाहर जाने पर सुरक्षात्मक चश्मा पहनें. यह आपके आंखों को धुएं, राख और अन्य कणों से बचाने में मदद करेगा. साधारण धूप का चश्मा भी आपके आंखों की सुरक्षा के लिए कारगर हो सकता है.

3. आंखों को नियमित रूप से धोएं

धुएं के संपर्क में आने के बाद आंखों को साफ पानी से धोएं. इससे आंखों में जमा हुए धूल और धुएं के कण साफ हो जाएंगे और जलन या खुजली से राहत मिलेगी. गुलाब जल का उपयोग भी आंखों को आराम देने के लिए किया जा सकता है.

4. आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें

अगर आपकी आंखों में धुआं जाने की वजह से जलन हो रही है, तो डॉक्टर द्वारा सुझाए गए आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें. यह आपकी आंखों को मॉइस्चराइज करने में मदद करेगा और जलन से राहत दिलाएगा. ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी आई ड्रॉप का उपयोग न करें.

5. अच्छी वेंटिलेशन का ध्यान रखें

घर के अंदर धुआं प्रवेश न करे इसके लिए खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, लेकिन अच्छी वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें ताकि ताजा हवा आती रहे. आप एयर प्यूरीफायर का उपयोग भी कर सकते हैं, जो हवा से हानिकारक तत्वों को कम करने में सहायक हो सकता है.

6. शरीर को हाइड्रेटेड रखें

धुएं के संपर्क में आने पर शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. खूब पानी पीएं, जिससे आपकी आंखें और शरीर हाइड्रेटेड रहें. यह धुएं के हानिकारक प्रभाव को कम करने में मदद करता है.

7. सेंसिटिव आंखों का ध्यान रखें

अगर आपकी आंखें संवेदनशील हैं या आपको पहले से ही आंखों की समस्या है, तो पटाखों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है. ऐसे लोग डॉक्टर की सलाह पर पहले से ही आंखों के लिए कोई एहतियातन दवाई या आई ड्रॉप उपयोग कर सकते हैं.

8. प्राकृतिक नुस्खों का उपयोग

अगर आंखों में हल्की जलन हो रही है तो आप खीरे के स्लाइस या आलू के टुकड़ों को ठंडा करके आंखों पर रख सकते हैं. इससे आंखों को आराम मिलेगा और जलन कम होगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)