पैरों की सूजन से छुटकारा दिलाने वाले कारगर घरेलू उपाय, जल्द ही आपको महसूस होगी राहत

Feet Swelling Home Remedy: पैरों में सूजन किडनी, हार्ट की समस्याओं का संकेत हो सकती है.

How to get relief from feet swelling: कई बार शरीर में पोषण की कमी, लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रहना, मोच आना, ज्यादा वजन होना, लंबे समय तक पैर लटकाकर बैठना, खाने में लापरवाही आदि के कारण भी पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है. पैरों में सूजन किडनी, हार्ट और लिवर की गंभीर समस्याओं के संकेत के रूप में भी होती है. अगर किसी सामान्य कारण से सूजन की समस्या है तो यहां कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं. आपको इससे जल्द ही राहत महसूस होगी.