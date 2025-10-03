एक दिन में कितना खाना चाहिए मांस? जानें क्या कहती है स्टडी

Ek Din Me Kitna Meat Khana Chahiye: कई लोग मांस खाना पसंद करते हैं और रोज इसका सेवन किया करते हैं. हाल ही में ऐसी कई रिसर्च सामने आई हैं, जिनमें मांस का सेवन सेहत के लिए सही नहीं माना गया है. लोगों को सीमित मात्रा में इसके सेवन की सलाह दी गई है. शुक्रवार को एक ऐसी ही रिसर्च सामने आई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि स्वस्थ आहार में मांस का सेवन बहुत कम होना चाहिए. यह बात पहले भी कही गई थी, लेकिन तब फूड इंडस्ट्री ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था. मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार, स्वस्थ आहार में मुख्य रूप से पौधे आधारित खाद्य पदार्थ होने चाहिए. जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए. इसके अलावा अतिरिक्त चीनी, वसा और नमक का सेवन भी बहुत कम करना चाहिए.

यह रिपोर्ट 2019 की एक स्टडी पर आधारित है, जिसमें मांस का सेवन बहुत कम करने की सलाह दी गई थी, जिसका उस समय विरोध हुआ था. दुनिया भर के कृषि-खाद्य संघों ने इस स्टडी के निष्कर्षों को खारिज कर दिया था और इसे अनुचित बताया था. विशेषज्ञों ने कहा कि उन्होंने अपनी सिफारिशें बनाते समय नई अध्ययनों को ध्यान में रखा, जो साल 2019 में प्रकाशित सिफारिशों से बहुत अलग नहीं थे.

एक दिन में कितना मांस खाना चाहिए

विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि बीफ, पोर्क और मटन का सेवन प्रतिदिन 15 ग्राम (0.5 औंस) तक सीमित होना चाहिए, जबकि पहले 14 ग्राम की सलाह दी गई थी.

साथ ही, लोगों को प्रतिदिन क्रमशः 200, 300 और 210 ग्राम सब्जियां, फल और अनाज खाने चाहिए. दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन 250 ग्राम और समुद्री भोजन ( जैसे मछली) का 30 ग्राम होना चाहिए. ये आंकड़े भी 2019 के आंकड़ों से लगभग मेल खाते हैं.

मांस खाते समय रखें इन बातों का ध्यान

जब भी मांस खाएं तो वो पूरी तरह से पका होना चाहिए. कच्चा मांस खाने से पेट खराब हो सकता है. मांस को दिल के लिए सही नहीं माना जाता है. इसलिए दिल के रोगी इसका सेवन करने से बचें. केवल अच्छी जगह से ही मांस खरीदा करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)