एड़ी में दर्द किस चीज की कमी से होता है? ये हो सकते हैं बड़े कारण

Edi Me Dard Hone Ka Karan: एड़ी का दर्द की वजह से होता है और इसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यहां जानिए.

एड़ी के दर्द का पक्का इलाज

Edi Me Dard Hone Ka Karan: बच्चों से लेकर बड़ों तक में एड़ी का दर्द एक आम समस्या बन गया है. लगातार इस दर्द के बने रहने के कारण चलने में परेशानी महसूस होना या देर तक खड़े रहने पर दर्द बढ़ जाना सामान्य है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये दर्द किस वजह से होता है और इसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यहां जानिए.

एड़ी में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है

कैल्शियम: हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम एक बेहद जरूरी मिनरल माना जाता है और जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं जिसका असर पैरों पर पड़ सकता है और एड़ी में दर्द, जकड़न और चलने में तकलीफ हो सकती है.

Photo Credit: Canva

विटामिन डी: यह विटामिन शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, ऐसे में अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो, तो कैल्शियम होने के बाद भी वह हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता जिसके कारण एड़ियों में दर्द हो सकता है.

Photo Credit: Freepik

मैग्नीशियम: मैग्नीशियम को मांसपेशियों और हड्डियों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. ऐसे में शरीर में इसकी कमी एड़ी में दर्द के लक्षणों में से एक हो सकती है.

एड़ी दर्द के अन्य कारण क्या हैं?

  • ज्यादा देर चलना
  • मोटापा 
  • गलत बैठना या चलना
  • गलत या सख्त जूते पहनना

एड़ी के दर्द को ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या है?

  • अच्छी डाइट: अपनी डाइट में दही, दूध, हरी सब्जियां और नट्स जैसी चीजों का शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जा सकता है.
  • धूप में बैठें: रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में जरूर बैठें. यह आदत शरीर से विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है.
  • कंफर्टेबल जूते पहनें: कंफर्टेबल जूते ही पहनें. आपकी यह आदत आपके पैरों को ठीक रखकर दर्द से छुटकारा दिला सकती है. 
  • वजन: ज्यादा वजन एड़ी पर दवाब डाल सकता है. इसलिए वजन को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

