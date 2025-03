Dysuria: ये हो सकते हैं पेशाब में जलन के कारण, पेशाब में जलन को तुरंत कैसे ठीक करें? जानें इसका इलाज और घरेलू नुस्खे

Burning sensation during urination: पेशाब करते समय जलन या दर्द (Dysuria) होना एक आम समस्या है. यह कंडीशन कई तरह के संक्रमण, पथरी, या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से हो सकती है. Dysuria जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पुरुष और महिलाओं दोनों को पेशाब में जलन (Urin me Jalan) हो सकती है. भले ही पेशाब में जलन होना एक आम समस्या है, लेकिन कई बार शर्म के कारण मरीज इसके बारे में बताने से हिचकिचाते हैं. अगर आपको भी कई दिन से यह समस्या है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि यह कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि पेशाब में जलन (Peshab me Jalan) के पीछे क्या कारण होते हैं, उसके लक्षण क्या है और इसका घरेलू इलाज क्या होता है.

पेशाब में जलन के लक्षण (Symptoms of burning sensation during urination | Peshab Me Jalan ke Lakshan)

इसके लक्षणों में पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, बार-बार पेशाब लगना, पेशाब में खून आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द, बुखार, दस्त, ठंड लगना, मतली और उल्टी आना, सेक्स के दौरान दर्द, सिफलिस, क्लैमाइडिया आदि शामिल हैं.

पेशाब में जलन का कारण (Causes of burning sensation during urination | Peshab Me Jalan Kyu Hoti hai, Karan)

यह समस्या कई वजहों से हो सकती है, जिसके कुछ सामान्य कारण है:

1. मूत्र मार्ग का संक्रमण (Urinary tract infection) : यह इस समस्या का सबसे आम कारण है. बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं.



2. यौन संचारित संक्रमण (Sexually transmitted infections) : कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी पेशाब में जलन की वजह बन सकते हैं.

3. मूत्राशय का कैंसर (Bladder Cancer) : यह समस्या ब्लैडर कैंसर की वजह से भी हो सकती है, इसलिए किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

4. अन्य कारण : कुछ अन्य वजहों से भी यह समस्या हो सकती है, जैसी किसी दवा का साइड इफेक्ट या मूत्राशय में सूजन.

जैसा कि आपने देखा इसके होने के पीछे कई वजह हो सकती है, इसलिए डॉक्टर पेशाब में जलन होने का कारण (urine me jalan ki vajah) जानने के लिए टेस्ट बताते हैं. कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट करा सकते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, यूरोडायनामिक टेस्ट आदि.

पेशाब में जलन का इलाज और घरेलू उपाय (Home Remedies for dysuria | Peshab Me Jalan Ka ilaj aur Gharelu Upay)

इस समस्या के लिए कई घरेलू उपाय आप अपना सकते है, जिससे फायदा हो सकता है:

1. खूब पानी पिएं (Drink plenty of water) : पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मूत्राशय को साफ रखने में मदद मिलती है जिससे जलन कम होती है.

2. क्रैनबेरी जूस पिएं (Drink cranberry juice) : क्रैनबेरी जूस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज (antibacterial properties) होती हैं जो मूत्राशय के संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं.

3. दही खाएं (Eat curd) : दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और मूत्राशय के संक्रमण (Bladder infections) से बचाते हैं.

4. अदरक (Ginger) : अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज (Anti-inflammatory properties) होती हैं जो सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं.

5. पेशाब में जलन हो तो क्या खाएं (Peshab Me Jalan ho to kya khaye) : पालक, मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियां विटामिन और खनिजों (vitamins and minerals) से भरपूर होती हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं.

6. खीरा खाएं (Eat cucumber) : खीरा शरीर से विषैले पदार्थ (toxins) को दूर करता है और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है. इसे खाने से आपका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है.

7. पेशाब में जलन हो तो नारियल पानी पिएं (Peshab Me Jalan ho to kya piye) : नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और शरीर के खराब बैक्टीरिया से लड़ने में भी मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)