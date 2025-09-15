विज्ञापन
विशेष लिंक

वायरल फीवर होने पर क्या करें, क्या नहीं... फ्लो करें डॉ. एमएस दुग्ताल की सलाह

Viral Fever Mein Kya Karen: नैनीताल में तेजी से बढ़ रहे वायरल फीवर के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनता से अपील कर रहे हैं कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और लक्षणों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

Read Time: 3 mins
Share
वायरल फीवर होने पर क्या करें, क्या नहीं... फ्लो करें डॉ. एमएस दुग्ताल की सलाह
viral fever mein kya karen: वायरल फीवक होने पर ठंडी चीजों का सेवन न करें.

नैनीताल के मौसम में अचानक आए बदलाव के साथ ही वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है. शहर के सबसे बड़े अस्पताल बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है. बीडी पांडे जिला चिकित्सालय की ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में सुबह से ही मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है. यहां रोजाना सैकड़ों मरीज सर्दी, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द और तेज बुखार जैसी शिकायतों के साथ पहुंच रहे हैं. वायरल फीवर से सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

वायरल फीवर के लक्षण

बीडी पांडे जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. एमएस दुग्ताल ने बताया कि मौसम में परिवर्तन की वजह से इस समय वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. मौसम में होने वाले अचानक उतार-चढ़ाव से लोग बीमार पड़ रहे हैं. अधिकतर मरीज सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश, आंखों से पानी आना और लगातार बुखार जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं. इस मौसम में ज्यादा ठंडा खाने की वजह से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं.

वायरल फीवर होने पर क्या करें

डॉ. दुग्ताल ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि यदि किसी में वायरल फीवर के शुरुआती लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और लापरवाही से बचना चाहिए. इलाज के साथ-साथ सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो गुनगुना पानी पिएं, मास्क पहनें, लोगों से दूरी बनाए रखें, गर्म भोजन का सेवन करें और यदि बीमार हैं तो घर पर ही रहकर इलाज कराएं. डॉक्टर की ओर से बताई गई सभी सावधानियों का पालन करें.

वायरल फीवर होने पर क्या न करें

वायरल फीवक होने पर ठंडी चीजों का सेवन न करें. घर से बाहर बिना मास्क पहनें ने करें. याद रखें कि ये फीवर दवाई के साथ-साथ आराम करने से ही सही हो सकता है. इसलिए शरीर को आराम जरूर दें.

नैनीताल में तेजी से बढ़ रहे वायरल फीवर के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनता से अपील कर रहे हैं कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और लक्षणों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Fever Kya Hota Hai, Viral Fever Ka Lakshan, How To Take Care Viral Fever, Viral Fever Mein Kya Khana Chahie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com