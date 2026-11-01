डायबिटीज में सुबह से रात तक क्या खाएं? यहां जानें पूरा डाइट प्लान

डायबिटीज के मरीजों को अक्सर खान-पान को लेकर खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है. क्योंकि डायबिटीज में सबसे ज्यादा डर खाने को लेकर ही लगता है. क्या खाएं, क्या न खाएं, कितना खाएं, ये सोच-सोचकर ही शुगर बढ़ जाती है. असल में डायबिटीज में खाना बंद नहीं करना है, खाने का तरीका बदलना है. अगर आप सुबह से रात तक सही टाइम पर सही चीज खाएंगे, तो दवा के बिना भी शुगर कंट्रोल में रहेगी. आज हम आपको ऐसा पूरा डाइट प्लान बता रहे हैं, जिसे आप रोज फॉलो कर सकते हैं.

कैसा होना चाहिए डाटबिटीज मरीजों का मील प्लान-

सुबह उठते ही क्या खाएं?

सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं. खाली पेट चाय-चीनी मत पिएं, इससे शुगर एकदम से बढ़ सकती है. उठने के 30 मिनट के अंदर कुछ हल्का खा लें. आप 5-6 भिगोए हुए बादाम, 1 अखरोट, या 1 चम्मच भिगोई हुई मेथी ले सकते हैं. क्योंकि मेथी का पानी भी शुगर के लिए अच्छा माना जाता है.

कैसा होना चाहिए सुबह का नाश्ता-

डायबिटीज मरीजों के लिए नाश्ता सबसे जरूरी मील है. इसे कभी न छोड़ें. नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होना चाहिए.

अंकुरित मूंग

दही

अंडे का सफेद हिस्सा

बेसन का चीला

जौ या रागी की रोटी खाएं

सलाद

सेब

अमरूद

पपीता

दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता-

दोपहर के खाने में सबसे पहले सलाद खाएं खीरा, टमाटर, गाजर, मूली का सलाद पहले खाने से पेट भर जाता है और रोटी कम खाई जाती है. रोटी (गेहूं + चना + जौ का आटा), 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 कटोरी दही और थोड़ा सा ब्राउन राइस. खाने के तुरंत बाद सोएं नहीं, 10 मिनट जरूर टहलें.

शाम को 4-5 बजे के बीच क्या खाएं-

इस समय भुना चना, मखाना, 1 कप छाछ या ग्रीन टी लें. इससे रात के खाने तक शुगर बैलेंस रहती है.

रात का खाना कब और क्या खाएं?

डायबिटीज में रात का खाना सबसे ज्यादा मायने रखता है. इसे हमेशा सोने से 3 घंटे पहले, यानी 7-8 बजे तक खा लें. देर रात खाना खाने से सुबह की शुगर बढ़ी हुई आती है. रात में रोटी कम और सब्जी-दाल ज्यादा लें. 1-2 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी लौकी, तुरई, पालक जैसी हल्की सब्जी ही काफी है. रात में चावल से बचें. खाना खाने के बाद 15-20 मिनट की वॉक जरूर करें.

नोट- ये सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है अधिक जानकारी के लिए या डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें.

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