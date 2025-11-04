Which Is Healthier, Golden Or Dark Raisins: किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो न सिर्फ खाने में स्वादिष्ठ होता है, बल्कि शरीर के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. वैसे तो किशमिश दो तरह की होती है और लोग इसका सेवन कई तरह से करते हैं, कुछ इसे भिगोकर खाना पसंद करते हैं तो कई ऐसे हैं जो सूखा खा लेते हैं, लेकिन क्या आप पीली और काली किशमिश के बीच में अंतर क्या है इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको काली और पीली किशमिश दोनों के बीच फर्क क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं.

कौन सी किशमिश है बेहतर?

काली और पीली दोनों किसमिश में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाया जाता है जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है, लेकिन काली किशमिश में इन दोनों की मात्रा थोड़ी ज्यादा पाई जाती है.

इसे भी पढ़ें: Acharya Balkrishna ने बताया जबरदस्त नुस्खा: सर्दी में होंठ रहेंगे मुलायम, फटने और रूखे पड़ने की झंझट हो जाएगी दूर

पीली किशमिश खाने के क्या फायदे हैं?

पीली किशमिश में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो पाचन को बेहतर बनाती है. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद नेचुरल शुगर, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद करती है.

काली किशमिश खाने के क्या फायदे हैं?

काली किशमिश में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन की मात्रा पीली किशमिश से ज्यादा होती है. इसका सेवन खून की कमी दूर करने में मदद करता है. काली किशमिश शरीर को एनर्जी देती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी सहायता करती है.

कब कौन सी किशमिश खानी चाहिए?

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पीली और काली दोनों तरह किशमिश का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा इनमें मौजूद गुण स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में काली किशमिश को शामिल करते हैं तो फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. ध्यान रखें रोजाना इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)