डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ज्यादा खतरनाक, स्टडी का दावा

Breast Cancer and Diabetes: एक नए अध्ययन से पता चला है कि मोटापे से जुड़े टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए स्तन कैंसर और भी खतरनाक हो सकता है. अमेरिका में बोस्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक खून में मौजूद छोटे कण (जिन्हें एक्सोसोम के नाम से जाना जाता है) डायबिटीज में बदल जाते हैं. ये एक्सोसोम ट्यूमर के अंदर इम्यून सेल्स को री-प्रोग्राम कर सकते हैं, उन्हें कमजोर बनाते हैं और कैंसर बढ़ने का कारण बन सकते हैं. बोस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गेराल्ड डेनिस ने कहा, "ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पहले से ही मुश्किल है और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है.

गेराल्ड डेनिस ने कहा, "हमारा अध्ययन एक संभावित कारण का खुलासा करता है. डायबिटीज ट्यूमर के अंदर इम्यून सिस्टम के काम करने के तरीके को बदल देता है. इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि इम्यूनोथेरेपी जैसे नए ट्रीटमेंट डायबिटीज रोगियों पर उतने प्रभावी क्यों नहीं होते. साथ ही लाखों लोगों के बेहतर इलाज के द्वार खुलते हैं."

कैसे किया गया अध्ययन?

अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में 3डी ट्यूमर मॉडल विकसित करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के ट्यूमर के सैंपल लिए. इन छोटे ट्यूमर को दो तरह के खून से बने एक्सोसोम से ट्रीट किया गया. एक डायबिटीज पीड़ित मरीजों का और दूसरा बिना डायबिटीज वाले रोगियों का. नतीजों में साफ दिखा कि डायबिटीज वाले मरीजों का खून इम्यून सेल्स को दबा देता है और ट्यूमर को और ज्यादा ताकतवर बना देता है. यह पहला अध्ययन है जिसने साबित किया कि टाइप 2 डायबिटीज ब्रेस्ट कैंसर को और ज्यादा आक्रामक बना सकता है. यह न सिर्फ स्तन कैंसर बल्कि अन्य कैंसर पर भी लागू हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)