High BP के मरीज रोज खाएं ये 8 मेवा, रहेगा एकदम कंट्रोल



High bp ko kaise control karen : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी (High BP) एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है. इसे 'साइलेंट किलर' भी कहते हैं, क्योंकि यह चुपके से शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है. अगर आप या आपके घर में कोई बीपी का मरीज है, तो किचन में मौजूद कुछ 'सुपरफूड्स' को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए.  

हम बात कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स यानी मेवों की. ये छोटे-छोटे मेवे ताकत का भंडार होते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भरपूर होते हैं, जो नसों को रिलैक्स करके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

बस रोज सुबह यहां बताए जा रहे 8 मेवे खाना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कैसे आपका बीपी एकदम कंट्रोल में रहता है...

    1. बादाम (Almonds): मैग्नीशियम से भरपूर बादाम आपकी नसों को आराम देता है. लेकिन इन्हें हमेशा भिगोकर खाएं.
    2. अखरोट (Walnuts): इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिल (badam benefits for heart) और नसों की सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.
    3. पिस्ता (Pistachios): पोटैशियम से भरपूर, जो शरीर में सोडियम के असर को कम करता है. ध्यान रहे, पिस्ता नमक वाला न हो.
    4. किशमिश (Raisins): पोटैशियम का भंडार किशमिश बीपी को कम करने में बहुत मददगार है.
    5. अंजीर (Figs): इसमें पोटैशियम और कैल्शियम दोनों होते हैं. हाई बीपी के लिए यह किसी दवा से कम नहीं है.
    6. खुबानी (Dry Apricots): फाइबर और पोटैशियम का अच्छा सोर्स. ये आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी रखती है.
    7. काजू (Cashews): इसमें मैग्नीशियम होता है, लेकिन इन्हें बहुत कम मात्रा में और बिना नमक वाला ही खाएं.
    8. प्रून (Prunes/सूखे आलूबुखारा): ये भी पोटैशियम से भरपूर होते हैं और बीपी को मैनेज करने में शानदार हैं.

    इन मेवों को अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन इनकी मात्रा सीमित रखें. सबसे जरूरी बात, अपनी दवाएं और डॉक्टर की सलाह बिल्कुल न छोड़ें. ये मेवा सिर्फ सपोर्ट करते हैं.
     

    (अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

