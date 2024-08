दस मिनट में घर पहुंचेगी शराब! जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट कस रहे कमर, पर पहले ये पढ़ लो...

Effects of high alcohol consumption on health: खाना, ग्रोसरी और दवाइयों की होम डिलीवरी के बाद अब बहुत जल्द देश के कई राज्यों में शराब की भी होम डिलीवरी (Home Delivery of Alcohol) शुरू हो सकती है. कई राज्य की सरकारें स्विगी, जोमैटो (Zomato) और ब्लिंक इट (Blikit) जैसे होम डिलीवरी सर्विस दाताओं के साथ मिल कर ऑनलाइन शराब डिलिवरी (Online Alcohol Delivery) को लेकर पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.

कहां कहां होगी शराब की होम डिलीवरी : अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होती है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा सहित कुल सात राज्यों में शराब की होम डिलिवरी की जाएगी. वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पहले से ही शराबों की होम डिलिवरी होती है.



शराब की ऑनलाइन डिलिवरी से इसकी खपत बढ़ जाएगी जिससे सरकार की कमाई भी बढ़ेगी लेकिन इसके साथ ही लोगों के हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा. ओईसीडी के आंकड़े के मुताबिक, भारत में पिछले 20 साल के अंतराल में शराब की खपत में करीब 55 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है.

Home delivery of alcohol: होम डिलिवरी की सुविधा के बाद लोग इससे भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे जिससे शराब के ज्यादा सेवन से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा. यह सुविधा मिलने के बाद दुकान पर जा कर शराब खरीदने से होने वाली हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी जिससे महिलाओं के बीच भी अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ जाएगा.

ज्यादा शराब पीने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव (Health effects of high alcohol consumption)

ज्यादा शराब पीने से स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है. लिवर, पैंक्रियाज और आंत जैसे शरीर के महत्वपूर्ण अंग बुरी तरह प्रभावित होते हैं. अत्यधिक शराब के सेवन से हृदय और मस्तिष्क पर भी गलत प्रभाव पड़ता है.



ब्रेन डैमेज (Brain Damage)



शराब का बहुत ज्यादा सेवन करने से मेमोरी, एकाग्रता और मूड भी प्रभावित होती है. स्ट्रोक और डिमेंशिया जैसे हेल्थ प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ जाता है. लगातार ज्यादा शराब के सेवन से निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होता है.



हृदय संबंधित बीमारियां (Heart diseases)



शराब के ज्यादा सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिससे हृदय को नुकसान पहुंचता है. शराब से हृदय इस हद तक प्रभावित हो सकता है कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है.



लिवर सिरोसिस का खतरा (Risk of liver cirrhosis)



शराब के सेवन से सबसे ज्यादा लिवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ज्यादा समय तक हाई अल्कोहल कंजम्पशन से लिवर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा लिवर कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है.

पेट संबंधी समस्याएं (Stomach related problems)

रोजाना एक से दो स्टैंडर्ड ड्रिंक लेने से किसी भी व्यक्ति में पेट और आंत में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा पेट में अल्सर जैसी समस्याओं का रिस्क भी ज्यादा रहता है.

रिप्रोडक्टिव हेल्थ (Reproductive Health)

शराब के ज्यादा सेवन से पुरुष और महिलाओं दोनों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ज्यादा शराब पीने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है जिससे स्पर्म काउंट और उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है. महिलाओं की पीरियड ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने पर प्रभावित होती है.



