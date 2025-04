क्या है Adult ADHD जिससे पीड़ित लोग नहीं कर पाते किसी भी काम पर फोकस, जानें लक्षण

ADHD Symptoms in Adults: क्या आप अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि कुछ लोग आपसे ज्यादा आसानी से काम पूरा कर लेते हैं, जबकि आप काम पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन आपका काम अधूरा रह जाता है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आप अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) से पीड़ित हैं. जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें किसी काम को लेकर फोकस न कर पाना, ज्यादा चंचल होना, व्यवस्थित तरीके से न रहना शामिल है. वहीं जो लोग सोचते हैं कि ADHD के लक्षण सिर्फ बच्चों में देखे जाते हैं तो ये गलत है. दरअसल अब इसके लिए एडल्ट (Adult) में भी देखे जा रहे हैं, जिसे 'Adult ADHD' के नाम से जाना जाता है.

क्या है ADHD | What is ADHD

अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन में से एक है, जो भारत की सामान्य और विशिष्ट वयस्क (General And Specific Adult) आबादी के लगभग 5.48 से 25.7% को प्रभावित करता है. ADHD से पीड़ित लोग अक्सर किसी काम में सही से फोकस नहीं कर पाते हैं और न ही किसी काम को सही समय पर पूरा कर पाते हैं. यही नहीं ADHD पीड़ित लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी प्रभावित होती है. बता दें, ' Adult ADHD' उन एडल्ट में देखा गया है, जिनमें बचपन में इसके लक्षण देखे गए थे. बचपन में जब ADHD के लक्षण देखे जाते हैं, तो कई पेरेंट्स अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, तो इससे बाहर निकल आते हैं. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन में सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है, ऐसे में जब बच्चे बड़े होते हैं, तो 'एडल्टहुड' में ADHD के लक्षण देखे जाते हैं.

'Adult ADHD' के क्या है लक्षण |What are the symptoms of Adult ADHD

- अगर आपको 'Adult ADHD' है, तो इस दौरान आप बहुत जल्दी चीजें भूल जाएंगे.

- आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे.

- आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, काम अधूरा रह जाएगा.

- आप आप काफी देरी से करेंगे, जिसके कारण आपके काम की डेडलाइन मिस हो जाएगी.

- आपके अंदर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा होगा.

- आपकी पूरी दिनचर्या गड़बड़ी से भरी रहेगी, जिसके कारण आप कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे.

- ऐसी स्थिति में आप चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे.

- 'Adult ADHD' के कारण आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

- इसी के साथ इससे पीड़ित लोग अक्सर अपना जरूरी सामान खो देते हैं और उनके कार्यस्थल पर गंदगी देखने को मिलती है.

- दोस्तों, सहकर्मियों, परिवार के साथ उनकी हमेशा अनबन रहती है.

- ADHD से पीड़ित व्यक्ति अक्सर खुद के विचारों में खोया हुआ रहता है.

- ADHD से पीड़ित व्यक्ति में सेल्फ कंट्रोल में भी कमी देखी गई है.

- इसी के साथ बेचैनी की भावना बहुत ज्यादा हो सकती है, जिससे नींद नहीं आती और इधर-उधर घूमने की इच्छा होती है.



वयस्कों में ADHD के प्रकार |Types of ADHD in Adult

अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अलग-अलग होता है. जो इस प्रकार है:-



1. इन अटेंशन (Inattention)- व्यक्ति का ध्यान भटकता है और वह किसी काम में ढंग से फोकस नहीं कर पाता.



2. हाइपर एक्टिविटी (Hyperactivity)- हर समय जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहना और आसानी से विचलित हो जाना. वहीं किसी भी कार्य को करते समय बेचैनी या लगातार हिलना-डुलना और बहुत ज्यादा बातें करना शामिल है.



3. इंपल्सिविटी (Impulsivity)- बिना सोचे-समझे तुरंत निर्णय लेना या सेल्फ कंट्रोल न होना शामिल है.

एडल्ट में ADHD को क्या ट्रिगर करता है? |What Triggers ADHD in Adults



ADHD से पीड़ित लोग अक्सर तनाव में रहते हैं और भाव चेहरे पर साफ नजर आता है. ऐसे लोग अक्सर नींद की कमी देखी गई है, क्योंकि उन्हें रात में सही से नींद नहीं आती है. वहीं दिनचर्या ठीक न होने के कारण ADHD से पीड़ित लोगों की डाइट भी ठीक नहीं होती है.

कैसे पा सकते हैं ADHD से छुटकारा |How to get rid of ADHD

अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) के लिए कोई "इलाज" नहीं है, लेकिन कुछ रणनीतियां लक्षणों को कंट्रोल कर सकती हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं, जिनमें दवा, थेरेपी और लाइफस्टाइल में बदलाव शामिल हैं. इसी के साथ बात दें, एडल्ट में ADHD की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. वहीं ADHD को बेहतर ढंग से समझने के लिए डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है. एक स्टडी के अनुसार एडल्ट में ADHD काफी आम है, एक्सपर्ट का अनुमान है कि यह दुनिया भर में 2.5% से 6.76% एडल्ट ADHD से पीड़ित हैं. ऐसे में अगर लगता है कि आपको ADHD है या कुछ लक्षण ADHD जैसे हैं, तो मदद के लिए डॉक्टर से सलाह लें सकते हैं.

