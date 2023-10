Can I get pregnant just after my period? : आमतौर पर आपके पास एक छोटी अवधि होती है जब आप प्रेगनेंट हो सकती हैं. आपके पीरियड्स से कुछ दिन पहले गर्भवती होना संभव हो सकता है, लेकिन यह कुछ कारकों पर निर्भर हो सकता है. आप महीने में केवल पांच से छह दिनों की सीमित अवधि के दौरान ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं. ये प्रोडक्टिव दिन वास्तव में कब आते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कब ओव्यूलेट करती हैं या अपने अंडाशय से अंडा छोड़ती हैं. ओव्यूलेशन आमतौर पर आपके पीरियड साइकिल के बीच में होता है, आपकी पीरियड से लगभग दो सप्ताह पहले लेकिन हर किसी का साइकल नियमित नहीं होता है. आपके चक्र में एक समय बताना मुश्किल है जहां आप 100 प्रतिशत गारंटी दे सकते हैं कि आप गर्भवती होंगी या नहीं. आइए जानते हैं कि पीरियड के कितने दिनों बाद ओव्यूलेशन होता है, कब प्रेग्नेंट हो संभव है.

