1 किलो दाल, 5 लीटर दूध और 50 रोटी, एक दिन में कितना खाता है बिहार टॉर्जन, स्टंट देख उड़ जाएंगे होश

Bihari Tarzan: बिहार के गया जी का बिहारी टॉर्जन इन दिनों काफी चर्चा में है. महज 18 साल की उम्र के इस शख्स के स्टंट हैरान करने वाले हैं. अपनी फिटनेस और स्पीड के कारण ये सोशल मीडिया में छा गए हैं. बिहार के ये टॉर्जन एक दिन में लगभग 10 किलोमीटर दौड़ते हैं. बिना टॉयर रखे 100 पुश अप और बड़े-बड़े टायर पीठ पर लादकर 10 पुश अप मारते हैं. सैकड़ों किलो का वजन वाला टॉयर रखकर पुश अप मारना, सर से रॉड मोड़ देना, 25 से 30 फीट ऊंचे बिजली पोल पर चढ़कर स्टंट करना, अपना सर जमीन में घुसा देना, हाथ से स्कार्पियो खींचना, पेड़ पर रस्सी के सहारे चढ़ जाना, बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ लगाना, यह सब हैरतअंगेज स्टंट करने वाले दिलवर खान को लोग बिहारी टॉर्जन के नाम से जानते हैं. आइए जानते हैं इतनी ताकत के लिए क्या खाता है बिहार का ये टॉर्जन.

सिर से मोड़ देता है 6 एमएम का रॉड

बिहारी टॉर्जन के नाम से लोकप्रिय दिलवर खान 6 इंच का रॉड सिर के सहारे मोड़ देता है.

दिलबर हाथ से खींचता है चार पहिया गाड़ी

हाथों से स्कॉर्पियो वाहन खींच देना और दो बाइकों को पूरी स्पीड देने के बाद भी उसे आगे नहीं बढ़ने देना, यह दिलबर संभव कर पाता है.

20 किलो वजन का गोलाकार पत्थर दांत से उठाकर डिप्स मार सकता है.

क्या खाते हैं बिहार के टॉर्जन

इस बिहारी टॉर्जन के भोजन भी आम लोगों से कई गुना ज्यादा है. यह बिहारी टॉर्जन दिलबर खान एक दो लीटर नहीं बल्कि प्रतिदिन 5 लीटर दूध पीता है. सुबह दोपहर शाम को मिलाकर उसकी यह खुराक होती है.

ये भी पढ़ें: दूध पीने के फायदे

घर का खाना कर रहा है कमाल

वहीं, रोजाना 1 किलो से भी ज्यादा दाल पी जाता है. इसके अलावा उसकी खुराक में तीन टाइम को मिलाकर पचास रोटियां के अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ दर्जन भर केले आदि भी शामिल हैं. दिलबर खान की उम्र 18 साल है. महज इतनी उम्र में उसकी खुराक इतनी है, जितनी एक पेशेवर पहलवान भी संभवत: नहीं खाता.

ये भी पढ़ें: दाल खाने के फायदे

खतरनाक स्टंट करने के पीछे की कहानी

दिलबर बिहारी टॉर्जन के नाम से मशहूर हो रहे हैं. दिलबर खान की इस खतरनाक स्टंट करने के पीछे कहानी भी अनोखी है. दिलबर पहले जब 13 -14 साल की उम्र का था, तो वह पानी में दौड़ा करता था. पानी में ही तरह-तरह की कलाबाजी करता था. इसके अलावा उसकी शारीरिक शक्ति भी काफी अधिक थी. कई तरह के ऐसे काम कर देता था, जिसे बड़े लोग भी आसानी से नहीं कर सकते थे.

दिलबर खान ने मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार या जनप्रतिनिधि मेरी मदद करें, तो मैं काफी कुछ आगे कर सकता हूं. अभी घर की स्थिति खराब है. फिर भी घर के लोग सपोर्ट कर मेरी खुराक के 5 लीटर दूध, 1 किलो दाल और अन्य सामग्री जुटा रहे हैं, जिससे मेरी प्रैक्टिस लगातार चल रही है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)