शनिवार से शुरू होगा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला... कब तक चलेगा? कौन-कौन आएगा? जानें सबकुछ

अगर आप कला और संस्कृति के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. 15 दिन तक चलने वाला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला शनिवार से शुरू हो रहा है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला- 2026 का उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे.

कब तक चलेगा मेला?

यह मेगा फेस्ट 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक फरीदाबाद के सूरजकुंड परिसर में आयोजित होगा. 15 दिनों तक मेले में शिल्प, संगीत, नृत्य और स्वाद का धमाका जारी रहेगा.

क्या खास होगा?

इस बार मेले की केंद्रीय थीम है 'लोकल टू ग्लोबल' यानी स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कला को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना. मिट्टी, लकड़ी, धातु, बांस, कपड़ा और पत्थर से बने हस्तनिर्मित शिल्प, लोककला की झलक और देश-विदेश के व्यंजन मेले को खास बनाते हैं. साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए फरीदाबाद से 12, गुरुग्राम से 10 और दिल्ली से 4 स्पेशल बसें हर दिन चलेंगी.

कौन आएगा गाने-संगीत के लिए?

सांस्कृतिक मंच इस साल और भी रोमांचक है. उद्घाटन दिन लोकगायक सौरव अत्री और सारंगी वादक कमल सबरी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे.

आगामी हफ्तों में मंच पर लोक संगीत गायक महाबीर गुड्डू, इंडियन आइडन विजेता सलमान अली, पंजाबी सिंगर गुरदास मान और कैलाश खेर भी प्रस्तुति देंगे. साथ ही नृत्य, हास्य और सूफी संगीत के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

थीम कंट्री और थीम स्टेट थीम कौन है?

थीम कंट्री: मिस्र अपनी प्राचीन सभ्यता, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध.

थीम स्टेट: उत्तर प्रदेश और मेघालय हस्तशिल्प, हथकरघा और लोक संस्कृति की झलक मेले में प्रस्तुत करेंगे.

क्यों है यह मेला खास?

सूरजकुंड मेला सिर्फ शिल्प और खरीदारी का केंद्र नहीं है. यह लोककला, संगीत, संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय संवाद का अनूठा मंच है. देश-विदेश के कलाकार और पर्यटक एक ही जगह पर भारत की सांस्कृतिक विविधता और ग्लोबल कलात्मकता का अनुभव कर सकते हैं. हरियाणा पर्यटन विभाग ने आमजन, कला प्रेमियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे इस अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का हिस्सा बनें और लोकल कला को ग्लोबल मंच पर देखने का अनुभव लें.