हरियाणा सचिवालय की छठी मंजिल से कूद कर कर्मचारी ने दी जान, विभाग बदलने से था परेशान

- हरियाणा सचिवालय के कर्मचारी गणेश दास अरोड़ा ने बिल्डिंग की छठवीं मंजिल से छलांग लगाई
- गणेश दास अरोड़ा ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी है
- बताया जा रहा है कि विभाग बदलने की वजह से वह परेशान थे
हरियाणा के सचिवालय से गणेश दास अरोड़ा ने कर्मचारी ने बिल्डिंग की छठवीं मंजिल से छलांग लगा कर जान दे दी. बताया जा रहा है कि गणेश विभाग बदलने से परेशान थे. वह आईएएस अशोक मीणा के अंदर काम करते थे.
|हेल्पलाइन
|वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ
|9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
|TISS iCall
|022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
|(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाएं)
