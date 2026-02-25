हरियाणा सचिवालय की छठी मंजिल से कूद कर कर्मचारी ने दी जान, विभाग बदलने से था परेशान

हरियाणा के सचिवालय से गणेश दास अरोड़ा ने कर्मचारी ने बिल्डिंग की छठवीं मंजिल से छलांग लगा कर जान दे दी. बताया जा रहा है कि गणेश विभाग बदलने से परेशान थे. वह आईएएस अशोक मीणा के अंदर काम करते थे.

हेल्पलाइन वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) (अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)