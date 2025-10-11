विज्ञापन
विशेष लिंक

हरियाणा IPS एसोसिएशन ने वाई पूरन कुमार के निधन पर जताया दुख

हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) वाई पूरन कुमार, जो 2001 बैच के आईपीएस हैं, ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली. पुलिस ने बताया कि पूरन कुमार ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली और उनका शव बेसमेंट में मिला.

Read Time: 3 mins
Share
हरियाणा IPS एसोसिएशन ने वाई पूरन कुमार के निधन पर जताया दुख
वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस
  • हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार का आकस्मिक निधन हुआ है, जिसके प्रति गहरा दुख व्यक्त किया गया
  • पुलिस महानिरीक्षक पूरन कुमार ने कथित रूप से अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की
  • वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में दिवंगत अधिकारी की पत्नी अमनीत पी कुमार के आवास पर जाकर संवेदना प्रकट की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चंडीगढ़:

आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन (हरियाणा कैडर) ने शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार, आईपीएस के आकस्मिक और असामयिक निधन पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की. एसोसिएशन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की. हरदीप सिंह दून, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार, राजमार्ग एवं यातायात) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिवंगत अधिकारी की पत्नी, अमनीत पी ​​कुमार, आईएएस के आवास पर जाकर व्यक्तिगत रूप से अपनी संवेदना व्यक्त की.

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. एसोसिएशन के सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की. सदस्यों ने कहा कि एसोसिएशन इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) वाई पूरन कुमार, जो 2001 बैच के आईपीएस हैं, ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली. पुलिस ने बताया कि पूरन कुमार ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली और उनका शव बेसमेंट में मिला.

चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर ने मीडिया को बताया कि चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित हाउस नंबर 116 से दोपहर करीब 1.30 बजे आत्महत्या की सूचना मिली. रिपोर्टों के अनुसार, कुमार ने सोमवार को एक बंदूकधारी से बंदूक ली थी. पिछले महीने, कुमार को रोहतक की सुनारिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, वही जेल जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण के मामले में सजा काट रहा है.

इससे पहले, कुमार ने 1991, 1996, 1997 और 2005 बैच के कुछ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति पर सवाल उठाए थे. इंजीनियरिंग स्नातक कुमार का जन्म 19 मई, 1973 को हुआ था और उनकी सेवानिवृत्ति 31 मई, 2033 को होनी थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haryana IPS Association, IPS Y Puran Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com